Miloš Zeman dal budoucímu prezidentovi Ukrajiny důležitou radu

Na konci pořadu se prezident kromě slovenských prezidentských voleb vyjádřil i k těm ukrajinským, když budoucímu prezidentovi Ukrajiny poradil, aby se zaměřil na domácí situaci.

„Na Ukrajině je prezidentský systém, tak bych si velmi přál, aby pracovní náplní toho nového nebo staronového prezidenta, nebyla zahraniční politika, ale domácí politika. Protože je pravda, že Ukrajina je jedna z nejchudších evropských zemí, je rozdírána občanskou válkou na Donbase i jinde. Takže chtělo by to zklidnit situaci,“ uvedl Zeman.

Podle českého prezidenta je na Ukrajině také nutné, aby se státní orgány soustředily na boj proti oligarchům a klanům, které zemi obrovsky škodí.

© Sputnik / Miroslav Rotar Ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinilo Zemana z vysílání ruské propagandy

„A samozřejmě ta válka klanů nebo oligarchů tam existuje už desítky let, to není nic nového. Víte, že Juliji Tymošenkové se říkalo plynová carevna a jistě se jí tak neříkalo kvůli tomu, že si doma v kuchyni zapálí plyn. A tak bych mohl mluvit o dalších,“ uvedl příklad prezident.

Na závěr pořadu český prezident připomněl, že nový prezident bude muset vyřešit problém na východě státu.

„Jde o to, že Ukrajina nesplnila jeden z požadavků minských dohod. A to je změna konstituce, která by vedla k decentralizaci Ukrajiny. Kdyby ten Donbas měl trochu větší autonomii, tak by se mohl vrátit do Ukrajiny a jeden problém by byl vyřešený,“ uvedl na závěr Miloš Zeman.