Nové proroctví smrti pro prezidenta: Zemanův nákup pozemku znovu pobouřil jeho kritiky

Lány na Kladensku mají něco společného s více českými prezidenty. V obci se nachází oficiální letní rezidence prezidenta a je tady pochován Tomáš Garrigue Masaryk. Zvolená poloha znepokojila zejména politologa Jiřího Pehe. Svým názorem se podělil na Twitteru a položil i zcela nemístní otázku o pohřbu současného českého prezidenta. Jde o jeden z několika podobných komentářů na konto prezidenta ze strany Pehy. Po druhém zvolení Miloše Zemana do prezidentské funkce v minulém roce si politolog dovolil zpochybnit, zda-li prezident absolvuje své druhé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ prohlásil u této události.

Dalším veřejným kritikem prezidenta Zemana za nedávnou dobu je režisér a scénárista Fero Fenič, který je zároveň prezidentem Febiofestu, jenž prezidenta kritizoval pořadu Prostor X. Scenárista Fenič v rozhovoru prohlásil, že lituje zvolení Miloše Zemana za prezidenta republiky a touto volbou ho Češi zklamali: „Neváží si svobody, není tady respekt člověka k člověku, vůbec k lidskému životu… Vzdělaný národ si nezvolí počůravajícího se staříka.“

Zdravotní stav prezidenta vyvolával četné otázky jeho odpůrců i po zvolení na druhé funkční období. Hned po jeho druhém zvolení zazněli komentáře s přáním jeho smrti. Tak se rozpoutala neuvěřitelná reakce protějšku znovu zvolené hlavy státu a vznikla diskuze překračující meze slušnosti. Podobné výroky ovšem svědčí o nedostatku diplomatičnosti a taktnosti vůči osobnosti prezidenta. I když každý občan má právo vyjadřovat vlastní názory, jistá témata patří do soukromého života a neměli by být středem pozornosti při posuzování činnosti a výkonu hlavy státu.

Jelikož zdraví Miloše Zemana upoutalo pozornost nejen médií v Česku, ale i v zahraničí, musel prezident veřejně komentovat vlastní zdravotní stav a oznámit, že trpí cukrovkou a neuropatií dolních končetin. Na toto téma minulý rok dokonce proběhla oficiální tisková konference, během níž zazněly informace od ošetřujícího lékaře Martina Holcáta, že pan prezident je v dobré fyzické a psychické kondici a cítí se dobře.

Síla negativního přání

Kromě etické otázky je třeba podotknout, že pravidelné negativní přání vůči konkrétní osobě může způsobit zdravotní obtíže. V této souvislosti lze hovořit o nocebo efektu, který se projevuje zhoršením zdraví v důsledku negativního očekávání spojeného mimo jiné s léčbou. Podle příspěvku Lissy Rankin pro portál psychologytoday.com tento efekt se projevuje stejným způsobem, jako voodoo šamani ubližují svým obětem skrze sílu podnětu, stejně jako vnucování myšlenky o smrti a nemoci může vyvolat skutečné příznaky nemoci.

Nocebo efekt byl vědecky prokázán Benedettitem a skupinou vědců, kteří zkoumali souvislost mezi zprávou o možné migréně během pochodu v Alpách a vznikem skutečné migrény z důvodu hypoxie.

„Negativní očekávání mohou být sdělena vašimi přáteli, sousedy a podobně a šíří se velmi rychle a vytvářejí společenské efekty ve velké populaci subjektů,“ řekl Benedetti. Jinými slovy i běžné drby a nepříznivé pověsti mohou vyvolat mocný účinek na zdraví.

V této souvislosti lze připomenout i úvahu Newtona: pro každou akci existuje stejná nebo opačná reakce. Také se tomu říká efekt bumerangu, jelikož i přání může mít zpětný ráz. Pokud někomu přejete smrt, i když v záblesku emocí se to může zdát jako zcela ospravedlnitelné přání, může se to vrátit zpětným rázem. Jednání v emocích a hněvu se málokdy vyplatí. Zpravidla pokud člověku dochází racionální argumenty, začíná jednat emočně a zasahovat do oblastí soukromých osobních témat cizího života. Měli bychom být schopní jako uvědomělí lidé ovládat vlastní emoce a kontrolovat negativní postoje i vůči vládním činitelům.

Nicméně dobrou zprávou je, že prezident podobné komentáře na vlastní konto bere s nadsázkou a dokáže se tomu i zasmát. Naposledy o svém zdraví promluvil v únorovém vysílání rádia Frekvence 1. Prozradil, že během své sváteční dovolené si dokonce vymyslel i vlastní epitaf, který zní následovně: „Zde leží člověk, který každého blbce rozzuřil do nepříčetnosti.“ Pokud pan prezident dokáže i nadále vnímat komentáře svých kritiků s nadhledem, bude to dobrou známkou i pro jeho českou společnost a zastánce prezidenta. Jak řekl dramatik a spisovatel Jan Werich, humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat.

