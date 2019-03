Česko opět čeká změna času. Hodiny se tentokrát posunou dopředu a budeme spát méně

V Česku začne v noci na neděli opět platit letní čas. Znamená to, že ve 02.00 hod se ručičky hodin posunou o 60 minut dopředu, a my budeme spát o hodinu méně.

V souvislosti se změnou času by si lidé měli přeřídit své hodinky. Čas v elektronických přístrojích, jako je telefon či počítač, by se měl však nastavit automaticky sám. Česko by se zpátky ke středoevropskému času mělo vrátit 27. října.

O střídání standardního a letního času se vedou diskuze již dlouho. Podle nedávného rozhodnutí Evropského parlamentu by však toto střídání mělo v roce 2021 skončit. Sputnik o tom informoval zde

V současné době se však členské země EU zatím nedokážou shodnout na tom, jaký čas pak bude platit nastálo. Podle průzkumů, které jsou v České republice realizovány, lidé preferují letní čas. Nicméně vláda patří k zastáncům požadujícím zavedení zimního času. Letní čas od roku 1996 trvá v České republice sedm měsíců, dle zvyklostí Evropské unie.

Původně byl letní čas zaveden kvůli úspoře elektrické energie. Nyní už však tento argument není příliš na místě a střídání časů má své odpůrce. Podle jejich názoru totiž tato změna nepřináší žádné úspory, ale spíše lidem narušuje přirozené biorytmy. To dle nich v některých případech vede i k vážným zdravotním komplikacím.