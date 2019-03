Slečna Terezie Žofková – jediná Česka pracující jako letecký mechanik na Letišti V. Havla

Jak jste se k takové práci dostala?

Předně musím říct, že má práce není nějak více silově náročná. Těžší věci děláme ve dvou. Jednotlivé díly nejsou ani těžké. V letadlech se dnes užívá lehkých kompozit. Není potřeba, abychom něco soustružili či frézovali. Mechanici díly hlavně vyměňují. Každý komponent je certifikovaný, zabalený v sáčku a opatřený certifikátem.

Člověk musel ale nějak začít, ne?

Získala jsem čtyřletou praxi na Střední odborné škole civilního letectví. Tam mě naučili precizní manuální práci. Každý týden jsme byli v hangáru. Je tedy pravda, že v rámci této přípravy nás učili i obrábět. Je také pravdou, že takoví klempíři reálně něco manuálně zhotovují. Když se třeba poničí potah, pak nastoupí právě oni. Musí však postupovat přesně dle instrukcí, kde mohou zasáhnout, kde ne. Když je defekt už moc velký, píše se výrobci, který zasílá další instrukce, jak se má postupovat.

Vždy jste chtěla být mechanikem (mechaničkou)? Nejsem si jist, zda čeština tuto profesi vůbec přechyluje…

Nejdřív jsem chtěla jít do armády. To nevyšlo. Kamarádka mi vnukla nápad jít opravovat letadla.

Myslím, že sama ve Vaší branži nepůsobí…

Dejme tomu, že působí v příbuzném oboru. Já jsem na letišti ráda. Vždy jsem s nadšením pozorovala lidi, kteří někam cestují, někam odlétají, přilétají. Také mám ráda automobily. Jsem fascinovaná letadly a auty.

Nezdá se, že by to byly přímo stejné dopravní prostředky.

Myslíte? Jsou to plechovky, které převážejí lidi (sl. Žofková upíjí bílou čokoládu a směje se). Jinak ještě k jedné z předešlých otázek – nějakou dobu jsem na letišti chodila letadla uklízet. Bylo to v rámci brigády.

Jsou letadla bezpečnější než auta?

Jsou. Každé letadlo je monitorované. Víte o každé případné nehodě. Tohle nelze říci o dopravním provozu aut na silnici.

Jakou máte specializaci?

Pracuji na tzv. „vnitřním úseku“. Měníme sedačky, kontrolujeme podlahy, vlastně celé vnitřky, záchody, roury s vodou a nádrže pro vodu a odpad. Patří sem ale ještě také cargo (nákladové) prostory.

Co se může stát například s podlahou?

To víte, stačí, aby měly všechny letušky jehlové podpatky… Žertuji, dnes mají daleko vhodnější obuv. Takže teď zrovna v Airbusech řešíme přestavby WC. Implementuje se nový koncept kabiny cestujících, a to proto, aby se tam vešlo více sedaček.

Jaká je pro Vás zatím ta nejkurióznější závada?

V oboru nejsem zas tak dlouho, ale řešili jsme jedno letadlo poškozené krupobitím. Jiná jsou pak poškození způsobená degradací hliníku, třeba…

Jaké jste měli předměty na škole?

Tak třeba strojírenskou techniku, mechaniku, letecké motory, elektrotechniku…

Máte nějaké oblíbené typy letadel?

Určitě se mi vzhledově líbí Airbus A 350. Ten k nám ale nelétá… Takže bych jmenovala Boeing 777 a Airbus A 320. Třistadvacítka má takový krásný čumák. Taky má oddělené nádrže na vodu a odpady. Jsou lépe přístupné. Nádhera. Můj přítel je také mechanik. Letadla obdivujeme, spravujeme a létáme jimi společně.

Asi můžeme prozradit, že je Vám dvacet let. Dívky jsou obvykle parádnice. Řeší třeba make-up, manikúru. Neumím si představit, jak spravujete letadlo s prodlouženými nehty s šelakovým lakem…

To byste měl vidět, jak s dlouhými nehty jdou vytahovat závlačky. Vlasy mám v culíku, abych si je neušpinila. Pracuji v rukavicích. Jsme v kontaktu s různými chemikáliemi. Zvlášť nepříjemný je methylethylketon. Je součástí čistícího přípravku. Vidíte, ruce mám čisté (protože nosím rukavice).

Co mužský kolektiv?

Starší muži – to jsou gentlemani. Mladí jsou nevycválaní. Jsou samé srandičky. Ale na to jsem zvyklá vlastně ze střední.

Dokázala byste řídit letadlo?

Představte si, že kdyby bylo potřeba, s letadlem by přistál i cestující. Existuje program, v rámci kterého jsou dispečeři na věži cvičeni, jaké povely dávat cestujícímu, který by, dejme tomu, musel řídit místo pilotů. Systému přistání v takovém režimu se říká „autoland“. Takže si tedy myslím, že i já bych to uměla.

Vyplácí se Vám tato práce vzhledem k nárokům, které jsou na Vás kladeny?

Určitě ano. Mimochodem v USA jsou „dívčí stipendia“ na zaměstnání, které vykonávám. Jinak je poměr ženy – muži stále ve prospěch mužů. V Americe je 26 % mechaniček, ale jen 6 % z nich dosáhne určitého profesního (kariérního) růstu.

Máte ještě nějakou takovou zajímavost?

Třeba jsem slyšela od kolegů, že od 70. let ČSA provozovaly linku do USA jako první z komunistického bloku. Dnes není žádná taková dálková linka ČSA do USA. Je ale pravda, že létáme hodně po Evropě.

Na závěr: Co je pravdy na chemtrails?

Jde o kondenzační stopy za letadly. Jde o zmrzlé výfukové plyny z motorů. Pro vás – jsou to takové obláčky. Mám kolegu, kterého se na to lidi stále ptají, když to v hospodách řeší. Kolega tvrdí, že nemá cenu nic vysvětlovat. Zastánce chemtrails nepřesvědčíte. Tak jim tedy tvrdí: „To víte, že jo, pořád tam do paliva sypeme tajné přísady…“ (sl. Žofková dopila bílou čokoládu, opět se směje)

Děkujeme za dobré zprávy. Přejeme Vám hodně úspěchů v práci leteckého mechanika. Od teď se nám bude létat o něco klidněji. A děkujeme za rozhovor.

Poznámka: Při rozhovoru s Terezií Žofkovou vyvstala zajímavá myšlenka: „Nejde o to, co ženy nedokáží, ale o to, co dokáže konkrétní žena.“ (T. Ž. parafrázovala svou četbu). Reportérovi Sputniku se tato idea natolik zalíbila, že o ni nechce čtenáře ochudit.

