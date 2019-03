„Blahopřeji a tiše závidím.“ Češi reagují na vítězství Čaputové ve volbách na Slovensku

© REUTERS / Radovan Stoklasa První žena v čele Slovenska! Ve volbách zvítězila Čaputová

ČT24 na svém profilu na Facebooku zveřejnila článek o vítězství Čaputové, v jehož popisku upozorňuje na to, že v prezidentských volbách v „konzervativní katolické zemi uspěla rozvedená matka dvou dětí, která se vyjadřovala ve prospěch práv homosexuálů“.

Pod tímto příspěvkem se tak okamžitě objevila řada komentářů, které se také vyjadřují k tomu, jak volby u našich sousedů dopadly. Někteří Slovensku tuto prezidentku závidí, jiní ji označili za „Sorosovu poslušnou ovečku“.

„Blahopřeji a tiše závidím. Někdo si zvolí krásnou, inteligentní a sympatickou prezidentku a někdo si zvolí nemocného bolševického starce s hlavou strčenou v rusko-čínském pozadí. Ach jo...,“ napsal k výsledkům voleb jeden z uživatelů sítě, přičemž narážel na českou hlavu státu.

S předchozí reakcí souhlasili i další uživatelé: „Strašně Vám závidím Slováci. Strašně...“

Kritika a negativní pohled na věc

Jak již bylo řečeno, ne všechny reakce byly jen pozitivní, Objevila se i kritika a negitvní názory:

„No a co teď bude asi následovat? Tahle držitelka ceny Hillary Clinton, Sorosova poslušná ovečka vám teď, milí Bratia, ukáže, co dokáže. Tuhle stvořil Soros a mimovládní pseudohumanitární neziskovky jen pro prezidentské volby, jako svůj nástroj. Zvolili jste si produkt a přijdete na to brzy, bohužel už bude ale pozdě! Sbohem Slovensko.“

Zajímavé komentáře se objevily také pod facebookovým příspěvkem na účtu IDNES . Tam někteří komentující Čaputovou označili za „Kisku v sukni“ a dodali, že je nová prezidentka „stejná prounijní a humanistická loutka“.

„Další prezident na jedno volební období. :-) Na začátku velké nadšení, na konci velké zklamání, stejně jako s Kiskou,“ píše se v jednom z komentářů.

V jiném komentáři naráží lidé na to, že Čaputovou před volbami téměř nikdo neznal a uvedli, že „když má člověk peníze, může i z bezdomovce udělat prezidenta. Prý k tomu stačí propracovaný plán a nekonečná hloupost lidí“.

Češi Slovákům závidí

© Foto : The Archive of the President's Office/Herbert Slavík Zeman poblahopřál Čaputové k vítězství ve volbách

Velká část uživatelů sociální sítě je však s výsledkem voleb nad míru spokojená. Čeští uživatelé dokonce vyjádřili naději, že snad i Česko se v příštích volbách dočká toho, že v čele státu stane reprezentativní osoba a nebude se muset stydět.

„Gratuluji Slovákům, že mají v čele státu reprezentativního člověka. Je jim co závidět!“ zní pozitivní komentáře.

„Závist. Přeji vám to Slováci. Snad se i my dočkáme někoho takového v dalších volbách,“ hlásají Češi.

„A máme Slovákům opět co závidět. Krásná, chytrá, slušná, reprezentativní, morální... Když pomyslím, co se usalašilo na Hradě nám, to snad raději ani nemyslet,“ shrnul vlastnosti další uživatel pod příspěvkem Seznam Zpráv.

A jaký názor máte na vítězství Zuzany Čaputové vy? Podělte se o něj s námi v komentářích.