Policie dopadla obří gang výrobců drog s 25 pěstírnami marihuany. Velel mu manželský pár

Moravskoslezské policii se podařilo dopadnout obří gang výrobců drog, který nepůsobil jen v daném regionu, ale také v Olomouckém a Zlínském kraji. Na akci se podílelo celkem 230 příslušníků policie a bylo zadrženo až 21 lidí. Zároveň bylo objeveno 25 pěstíren marihuany, převážně v Ostravě. Nyní některým pachatelům hrozí až 12 let za mřížemi.

O této události informoval portál Aktuálně.cz. Ten píše, že dané skupině měl velet nejspíše manželský pár. Muž měl přitom své komplice vybavovat věcmi, které byly nutné pro zřízení pěstírny, a následně od nich přebíral vypěstovanou marihuanu. Poté ji prodával v Česku, Polsku i na Slovensku.

Marihuana však nebyla jediným zdrojem příjmu této skupiny. Drogový gang totiž obchodoval také s kokainem či extází. Z 21 zadržených osob bylo zatím obviněno devatenáct z nich. Většinou se jednalo o obvinění z nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Policii se také podařilo vypátrat, že gang trestnou činnost provozoval minimálně od začátku roku 2017. Není však vyloučeno, že fungoval mnohem déle. Touto nezákonnou činností si navíc mohl přijít až na miliony korun.

„Aktuálně jsou tři osoby z rozhodnutí krajského a okresního soudu umístěny ve vazbě. Zbytek osob je stíhán na svobodě,“ řekl Kamil Vašťák, který je šéfem 11. oddělení obecné kriminality ostravské policie.

Dle policie ještě není vyloučeno, že by počet obviněných osob mohl ještě růst.

„Celkem jsme při domovních prohlídkách zadrželi 25 pěstíren. Všechno to byly domácí pěstírny, kdy to v podstatě byly pěstební stany nebo speciálně vytvořené místnosti,“ dodal Vašťák.

Členové gangu tvořili lidé ve věku od 23 do 55 let. Policie se ale domnívá, že se na prodeji drog podílelo více osob. Manželský pár, který je nezaměstnaný, je ve věku kolem 40 let a v místě svého bydliště měl rovněž pěstírnu. Uvádí se, že v minulosti tato dvojice trestána nebyla, stejně jako většina podezřelých.

„Výjimečnost je v tom rozsahu. Zadrželi jsme hlavní pachatele a spolupachatele. Výjimečné je to v tom, že tam je organizovaná skupina a že to někdo řídil,“ okomentoval případ Vašťák.

Náměstek ředitele moravskoslezské policie Radim Wita uvedl, že při prohlídkách bylo objeveno více než 14,5 kg marihuany a dalších drog. Policii s případem pomáhala také Národní protidrogová centrála a zásahová jednotka.