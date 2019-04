Vážná nehoda v Brně: Čelní srážka tramvaje a trolejbusu. Zatím 38 zraněných (VIDEO)

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová nakonec upřesnila, že při nehodě bylo těžce zraněno 12 lidí, dalších 11 osob utrpělo středně těžké poranění a u ostatních se to obešlo pohmožděninami a odřeninami. Počet se ale ještě může změnit.

„Pacienty jsme převezli do fakultních nemocnic v Bohunicích, U sv. Anny, dále do Úrazové nemocnice i do dětské nemocnice v Černých Polích," uvedla mluvčí a dodala, že zraněné jsou i dvě děti. Na místě zasahovalo deset sanitek.

Na ulici Křenová v Brně došlo k dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje. Na místě je větší počet zraněných, ulice je neprůjezdná. — Policie ČR (@PolicieCZ) 1. dubna 2019

​K nehodě mělo dojít v jednu hodinu odpoledne, a to na křižovatce ulic Masná a Křenová. Ulice je na místě nehody neprůjezdná. Dopravu na místě řídí policie.

„Objízdné trasy jsou stanoveny, pokud někdo míří do místa nehody, tak křižovatkou neprojede,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

„Je to hromadné neštěstí, zdravotníci zraněné rozdělují podle závažnosti poranění,“ popsal portálu Novinky.cz mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Mikloška dále dodal, že celkem sedm lidí muselo být vyproštěno z vraků vozů. K události se vyjádřila také Drážní inspekce, podle níž jela tramvaj prázdná.

Čelní střet tramvaje a trolejbusu v Brně. Předběžně 40 zraněných. Budeme upresnovat. pic.twitter.com/tdblz5aVU1 — HZS JMK (@hzsjmk) 1. dubna 2019

​„Srazil se trolejbus číslo 33 s tramvají jedoucí jako „služební jízda“ bez cestujících. Škoda byla odhadnuta na více než milion korun. Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti nehody,” uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.

Zraněné osoby vozí záchranáři do tamních nemocnic.

„Na místo vyjely čtyři posádky a lékařem a čtyři bez lékaře. (...) U těžkých zranění jde především o zlomeniny, u lehkých o pohmožděniny,“ řekla Michaela Bothová.