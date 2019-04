Facebook zrušil profil českého antiglobalizačního a vlasteneckého hnutí. Proč?

Záminkou pro odstranění profilu organizace bylo zveřejnění dvou fotografií, které údajně porušovaly pravidla komunity. Minulou středu 27. března Facebook zveřejnil svou novou politiku zaměřenou na boj proti „bělošskému nacionalismu“ ve snaze očistit síť po teroristickém útoku na Novém Zélandu.

„Je jasné, že tyto koncepty jsou hluboce spjaty s organizovanými skupinami nenávisti a nemají na našich službách místo,“ bylo napsáno v oficiálním prohlášení Facebooku. Nová politika se dotkne článků, videí, komentářů, příspěvků, stránek a skupin.

Proč podle Facebooku je hnutí Generace Identity natolik nebezpečné? Pobočka evropského mládežnického hnutí zaměřeného na ochranu identity na regionální, národní a civilizační úrovni prosazuje národní a zároveň i evropské hodnoty založené na bázi decentralizace a subsidiarity, staví se proti rasismu a prosazuje podporu domácího a šetrného organického hospodářství. Mluvčí hnutí Adam Berčík vysvětluje skutečný záměr této organizace v rozhovoru se Sputnikem.

Co vás motivovalo k založení pobočky tohoto mládežnického hnutí v Česku? Mohl byste v kostce shrnout hlavní cíle vašeho hnutí?

Za hlavní motiv založení Generace Identity v ČR bych označil nespokojenost se stavem společnosti, která je do značné míry pod vlivem nové levice, a pak především láska k naší zemi a Evropě, která nás vede k přesvědčení, že vlast, identita, svoboda či tradice patří mezi hodnoty, které si zasluhují ochranu.

Mezi naše hlavní cíle patří tedy především ochrana naší, tedy české a potažmo evropské identity, dále ochrana svobody slova, kterou považujeme - na rozdíl od současné evropské garnitury - za jednu ze základních evropských hodnot, důraz klademe i na lokalismus, ve kterém vidíme protiklad globalizace, a na princip organické demokracie. Oproti tomu odmítáme současnou liberální kapitalistickou demokracii, s čímž se pojí i naše nechuť k členství ČR v organizacích jako NATO nebo EU.

Název vašeho hnutí je přímo spojen s pojmem identita. Často si lidé pletou pojem „národ“, „národnost“ a „identita“. Dokázal byste vysvětlit a říct, v čem se prolínají pojmy Češi a Evropané?

Alain de Benoist, vůdčí osobnost myšlenkové školy nové pravice, ze které identitářství do značné míry vychází, popisuje identitu jako esenci, která nám dovoluje měnit se svým vlastním způsobem. Nejde tedy o něco rigidního, ale naopak organického.

Naší identitu tvoří více faktorů a příslušnost k národu je jednou z nich, dalším je regionální úroveň a pak právě civilizační úroveň, tím je v našem případě příslušnost k evropské kultuře a civilizaci . Dnes se bohužel setkáváme s tím, že Evropa je ztotožňována s EU a zejména mladým lidem je lživě předkládáno, že jsou buď Češi, nebo Evropané - ve skutečnosti jsou a vždy byli obojím, nevylučuje se to.

V příspěvku na stránkách generace-identitz.cz jste zmiňovali, že Facebook potřetí během devíti měsíců zrušil publikace profilu Generace ID a tentokrát bohužel nenávratně. Jak se zrušení profilu odůvodňovalo dříve a co jste museli udělat pro obnovení profilu?

Skutečný důvod nám nebyl nikdy sdělen. Blokace vždy proběhla na základě údajně závadného příspěvku. Pro představu jsme dva příspěvky, které byly Facebookem vyhodnoceny jako závadné, přidali do článku na našem webu. Na jednom se nachází náš aktivista s vlajkou našeho hnutí na turistické túře v Krušných horách, na druhé žena zalévající květiny a nápis Pro-Local. Vskutku nenávistné výjevy.

Jelikož mezi sebou máme lidi, kteří se orientují v právu i ve fungování sociálních sítí, povedlo se nám dvakrát obnovit deaktivovaný hlavní profil i profily místních organizací. Naše obrana v podstatě spočívala v rozporování nařčení ze strany Facebooku. Potřetí byl bohužel náš profil s téměř 9 000 fanoušky definitivně smazán. Za zmínku stojí, že blokace postihla i soukromé profily našich aktivistů, včetně těch, kteří ani nebyli správci stránek. V současnosti na Facebooku používáme profil Vlast - Svoboda - Tradice.

Je tento krok podle vás ovlivňováním české politické scény a zároveň známkou globálního jevu odporu proti vlasteneckým hnutím? Čím se dá podle vás bojovat proti cenzuře na Facebooku a Instagramu?

Jistě. Ať se nám to líbí nebo ne, sociální sítě patří k současnému životu a odehrává se na nich do značné míry komunikace jak mezi jednotlivci, tak mezi organizacemi. Loňský rok se nesl v duchu masivní ofenzívy proti vlasteneckým organizacím a to nejen ve virtuálním světě. Cenzura postihla všechny pobočky identitárního hnutí a také řadu dalších organizací a iniciativ. Ukazuje to, že ideje vlastenectví a tradičních hodnot jsou globalistům proti srsti. V těchto dnech také Facebook prohlásil, že bude blokovat všechny projevy „bělošského nacionalismu“. Co vše se může pod tento termín vměstnat a proč se jedná pouze o bělošský nacionalismus, si můžeme jen domýšlet.

Za smysluplný boj proti korporátní cenzuře, která si nezadá s tou státní, považujeme například návrh poslance Václava Klause ml. na trestání cenzury na sociálních sítích. Není možné, aby si nadnárodní společnost nastavovala pravidla v rozporu se zákony země, ve které působí.

Zmínil jste, že v roce 2018 jste založili účet na stránce VKontakte. Co vás k tomuto kroku přimělo? Pomáhá tato stránka naplňovat vaše cíle?

VKontakte považujeme za sociální síť, která je svobodnější než například právě Facebook nebo Instagram. Zatím jsme se zde nesetkali s cenzurou a VK využívají i identitární skupiny z jiných zemí. Nevýhodou ovšem je, že VK používá mnohem méně Čechů než Facebook, který má bohužel v této oblasti postavení hegemona. Naše šance oslovit nové i stávající sympatizanty je tak menší, než tomu bylo dříve.

