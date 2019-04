Počet dětských dlužníků roste. Poslanci i ministerstvo už řeší, co s tím.

Portál ČT24 zveřejnil článek o tom, jak je to v Česku s dětskými dlužníky. Vyplývá z něj, že v naší zemi žije více než šest tisíc dětí a mladistvých, kteří jsou zatíženi exekucí. Alarmující přitom je, že třetinu z nich představují děti do 15 let. Údaje Exekutorské komory prezentoval pořad 168 hodin, jehož redaktor Jan Novák se o dané téma zajímal.

Na portálu se uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti ČR danou situaci analyzuje a po vzoru jiných zemí Evropy připravuje změnu. Čtveřice poslanců má navíc tento týden v plánu představit vlastní návrh týkající se novely občanského zákoníku. To by mohlo nezletilým dlužníkům velmi pomoct, jelikož by odpovědnost za dluhy přešla na jejich rodiče.

„Musíme si uvědomit, že se nebavíme o několika málo tisících exekucí. Tady se bavíme o desítkách tisíc exekucí, které jsou vedeny proti někomu, komu vznikl dluh v době, kdy mu ještě nebylo 18 let,“ okomentoval pro portál Daniel Hůle, odborník na exekuce ze společnosti Člověk v tísni.

Advokátka Alena Vlachová, která často zastupujíce děti v exekuci , se často jedná o dětské dlužníky, které doplácí na nezodpovědnost rodičů.

„Úplně na začátku se to stane tak, že dítě má smůlu, že má rodiče, kteří o něj řádně nepečují a neplní své povinnosti,“ představila své zkušenosti Vlachová.

I údaje Exekutorské komory hovoří jasně. Ke konci letošního března se totiž počet zadlužených dětí opět zvýšil. V roce 2017 bylo v exekuci celkem 5934 dětí a mladistvých, kdežto v současné době jde už o 6175 takových dlužníků. Z nich podle údajů 2175 dlužníků představují děti ve věku do 15 let.

Vzniklou situaci se snaží analyzovat také české ministerstvo spravedlnosti.

„Co se týká dětských dluhů, tam skutečně teď analyzujeme a připravujeme úpravu zejména občanského zákoníku, kde se zřejmě inspirujeme právní úpravou některých dalších zemí, třeba Německa nebo Rakouska,“ řekl náměstek legislativní sekce Michal Franěk.

© Fotolia / Andrey Burmakin Ve sporu s Viktoriagruppe o 75 milionů Kč bylo rozhodnuto ve prospěch státu

Jak již bylo řečeno v úvodu, s jakýmsi řešením by ještě o něco dříve mohli přijít zákonodárci. Čtveřice poslanců má totiž v plánu představit vlastní návrh novely občanského zákoníku.

„Exekuce vedená například proti dvouletému dítěti je něco, co asi většina lidí ani nechápe, že je možné,“ říká jedna z předkladatelů návrhu Kateřina Valachová (ČSSD).

Poslanec za Piráty Lukáš Kolařík rovněž poukazuje na to, že jakmile takové děti dovrší věku 18 let, dostanou jako dárek k plnoletosti jednu či více exekucí. I Patrik Nacher (ANO) si myslí, že je rozsah této zadluženosti nepřijatelný.

„Jejich dětství a dospívání je zatížené takovým balvanem, který pak tyto děti a dospělí nedokážou vyřešit za celý život,“ řekl další z předkladatelů Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Cesta k dluhům je snadnější, než se zdá

Portál také poukazuje na to, že se mladý člověk může dostat do exekuce velice rychle. Jako příklad uvádí případ Michaely z Plzně. Dívka nejprve bydlela s rodiči v různých azylových domech. První pokuta přišla brzy, a to v sedmi letech. Dívka si ji vysloužila za jízdu načerno, když cestovala do školy. Od rodičů totiž nedostávala peníze.

„Přišla jsem domů, dala rodičům pokutu, že mě chytil revizor, ale rodiče s tím nemohli nic dělat, protože neměli na to, aby zaplatili,“ tvrdí Michaela.

Když bylo Michaele deset let, vzal si její otec na její jméno u operátora paušál na telefon. Ten sice používal, ale neplatil. Další dluh dívce naběhl v knihovně.

Celá věc zašla až tak daleko, že jízda načerno se dívce prodražila ve finále na 100 tisíc a dluhy za operátora a knihovnu činily dalších 30 tisíc. Tyto dluhy tak dívka již od šestnácti let splácí.

„Člověk se s tím musí naučit žít, protože vlastně žije z ničeho. Dře strašně, aby se všechno zaplatilo, ale přitom z toho nemá nic. Kolikrát když jsem šla do práce a přišla jsem domů vyřízená, že jsem dělala třeba dvanáctky, a pak, když mi přišla výplata, jsem zjistila, že mi vlastně všechno vzali. A to jsem dělala přesčasy a všechno, aby se to prostě zaplatilo,“ prohlásila dívka, která má být již za několik měsíců bez dluhu.