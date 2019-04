Herec Ivan Vyskočil: Pravdoláskaři – žaloba na prezidenta? Jděte s tím do p***le! (VIDEO)

Vyskočil, ač dostal slovo, myšlenky dokončuje až ve Sputniku.

(Psaná podoba interview je oproti nahrávce stylisticky upravena, místy zkrácena)

O prezidentu Zemanovi, pražské kavárně, novičoku, Rusku, Česku atd. Aneb Sputnik Česká republika na návštěvě u herce – dříve s politickými, nyní bez politických ambicí – dobrý den, pane Vyskočile!

Ivan Vyskočil: Dobrý den, přiznám se, že už politické ambice nemám. Nechci ani zakládat stranu, ani nechci jít do politiky, jen se na věci dívám, jak na ně pohlíží obyčejný občan. Samozřejmě jsem už od první třídy základní školy háklivý na to, když někomu učitel takzvaně nadržuje, zatímco na někom jiném je zasedlý. Většina národa si všimla, že ČT (a hlavní sdělovací prostředky vůbec) „sedí“ na Miloši Zemanovi… Neodpustí mu ani ň. Vadí mi, když některé kolegyně a někteří kolegové svolávají demonstrace na Václavské náměstí. Rád bych řekl, že tihle lidé přitom nezastávají ani majoritní názor. Jsou kolegové, kteří si totiž myslí něco jiného (než ti „svolávači“). Nelze všechny házet do jednoho pytle – tzv. „pražská kavárna“ má názor značně vyhraněný…

Byl jste u paní Jílkové v pořadu – „Máte slovo“ (28. 3. 2019). Chcete-li, můžete své stanovisko rozvést.

Zúčastnil jsem se pořadu Máte slovo. Mělo se tam hovořit o tom, že senátor Václav Láska společně s diplomatem Petrem Kolářem připravují žalobu na prezidenta, jak porušuje Ústavu. Senát – to by měla být jakási rada moudrých; senát by měl věci (vášně) uklidňovat. V parlamentu je jistě nějaká vládní koalice i opozice. Jejich úkolem je vzájemně se kritizovat. Málokdy se tam už ale shodnou na tom, co reálně prospívá lidem. Senát by měl tyto půtky a hašteření uhlazovat, měli by se do něj volit lidé nenapojení na politické strany. Bohužel to tak není.

„Senátor Láska jen tak plácá…do vody! Lidi mají jiné starosti, než poslouchat kraviny!“ (Ivan Vyskočil)

O panu Láskovi jsem neslyšel, že by se rval za to, aby rodiny měly zase děti, aby měly kde bydlet, aby se pomáhalo mladým rodinám. On naopak vypracovává blbosti. Za ty peníze, které bere, vypracovává žalobu na prezidenta! Skupina lidí, která není spokojena s výsledky minulých voleb, neustále křičí floskule o demokracii a o tom – u paní Jílkové to zmiňoval filozof Václav Němec –, že náš pan prezident má lidi spojovat, a on je zatím rozděluje. Kdo rozděluje, jsou ale lidé jako pan Láska (hledá 57 důvodů pro obvinění prezidenta) či filozof Němec, který vydal jakousi petici „Zastavme Zemana!“.

„Neříkám, že není možné prezidenta kritizovat. Když Zeman něco řekne, jen se to trochu hodí do krámu řvounům, už z toho má paní Němcová Vánoce“ (Ivan Vyskočil)

Jejich snažení vyznívá vniveč, jelikož dle průzkumů roste obliba prezidenta i třeba hnutí ANO. Úplně ignorují demokratické volby. Zeman byl v demokratických volbách zvolen. Takže se teď přece nemůžu sebrat a křičet: „ne-ne-ne, nebylo to dle mého, musíme to předělat, učinit nové volby!“ Ať si pěkně počkají na nové volby, třeba napříště vyhrají jejich favoriti. To je základ demokracie. Celá ona zmíněná žaloba nemá naději. Její iniciátoři to vědí, že jejich snaha je plácnutím do vody. Oni se tím ale dál zabývají, pracují na tom… Kdyby raději šli dělat opravdu něco užitečnějšího – třeba hrabat listí na zahradě. Za to bych je i pochválil. Avšak za toto? Panu Láskovi za jeho činnost zatleská pražská kavárna. Ale v Hloubětíně už o Láskovi nevědí nic, je jim to šum a fuk. Lidi mají úplně jiné starosti, než aby s prominutím poslouchali zmíněné kraviny.

Neříkám, že není možné prezidenta kritizovat. Když Zeman něco řekne, jen se to trochu hodí do krámu řvounům, už z toho má paní Němcová Vánoce, už křičí velezrada. Hned pan Štětina se k tomu přidá. Řekl bych, že velezrádné je to, co pan Štětina dělá na Ukrajině. Nejsem ale politik, abych tohle všechno studoval, mám svých starostí dost. Na to se koukám jako tzv. obyčejný člověk.

V pořadu Michaely Jílkové zaznělo opět slovo „novičok“… Tvrdíte, že Zeman s novičokem se dopustil asi takové vlastizrady, jako kdyby vyzradil, že naše armáda má pušky a do nich náboje. Tedy, jak v pořadu Jílkové řekl mluvčí Ovčáček – na Zemana se vlastně část populace zlobí za to, že říká pravdu.

Poslouchám často rádio, např. bezpečnostního analytika Andora Šándora. Velice si jej vážím, je v této věci znalý. Šándor právě říká, že s tím novičokem je to celé podivné. Kdyby jistí dva ruští agenti (pozn. Alexandr Petrov, Ruslan Boširov) chtěli zlikvidovat Skripala, nezlikvidovali by ho takhle blbým způsobem. Hlavně Šándor řekl, že kdyby to tak bylo (jak tvrdí mainstream), muselo by tam zahynout celé město Salisbury. Všimněte si, jak ta kauza utichla. Spíše by měli (v hlavních médiích) křičet, jak na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu zabili novináře…

Poslankyně Němcová se obořila na Zemana za to, že ten připomněl, že novičok se u nás také vyráběl, tím se prý Zeman dopustil vlastizrady. Mám dojem, že lidé neposlouchají. Zeman řekl, že novičok se připravil v malém množství – máme totiž nejlepší protichemickou jednotku v NATO. Kdyby se nedejbůh stalo, že by novičok někde udeřil, myslíte, že naši chemici by teprve v ten moment měli tuto látku zkoumat a analyzovat její složení? Bylo by to jako kdyby hasiči v okamžiku požáru, začali objevovat hadice. Když chci vědět, jak chutná hemenex, tak si ho udělám.

Pokud Zeman nazval zpravodajce – čučkaři…

Víte, vzkážou-li tajné služby učitelům, jak mají učit dějepis, samy sebe tímto („čučkaři“) diskreditují.

Proč většina české populace k těmto „pitomostem“ mlčí? Bojí se? Už je převychovaná, aby kývala?

Lidi snad ještě vědí, která bije. Když Bára Štěpánová (herečka) a režisér Hřebejk volali lidi do ulic, nezdá se, že by tam někdo za nimi chvátal. Je asi dost těch, kteří si myslí, že se pořád nic neděje, tak proč by chodili do ulic. Nevím, jak dalece je pan Hřebejk věkem mladý (kolik mu je let), když křičí, že je ohrožena demokracie. Já si pamatuju časy, že když takový Honza Tříska (herec) emigroval, stáhly se filmy s jeho účastí. Prostě se nepromítaly filmy, kde on hrál. Copak snad dnes někdo zakazuje Hřebejkovy filmy, že se cítí Hřebejk ohrožen? Promítají se furt, takže o jakém ohrožení demokracie (Hřebejk) mele? Bára Štěpánová, Hřebejk… Tyhle (protizemanovské) akce vypadají, že jsou někým placené. Ale – házel snad na Štěpánovou někdo slzotvorný plyn, kropili ji hasiči vodou z cisteren? Aktivisté si zakřičeli a šli zas domů. Co vidíme, nejsou žádné sociální bouře. To by to u nás muselo být opravdu už hodně špatné.

Je to tedy ideologická záležitost?

Ano, protože lidi se u nás mají jinak poměrně slušně. Proč by tedy chodili do ulic?

V návaznosti na ideologii: proč si myslíte, že je pro český mainstream nepřijatelný ruský způsob vidění světa? Rusko dnes není komunistické. Ani socialistické…

Je to uměle vytvářený problém. Někteří u nás křičí, že nás Zeman táhne na Východ. Pan prezident dokonce řekl, že je přítelem Vladimíra Putina. Copak by bylo lepší být nepřítelem Vladimíra Putina? S lidmi je vždy lepší mluvit, než se proti nim vymezovat a dělat bojová gesta. Čína – totéž. Všichni mají dnes zájem, aby s Pekingem mohli obchodovat. Derou se o trasu hedvábné stezky. To je přece kšeft.

Pokud by měl být svět podle senátora Lásky či filozofa Němce, jak myslíte, že by vypadal?

Oni sami možná nevědí, co chtěli říct. Dotyční na sebe asi chtěli tak akorát upozornit.

Trošku peprnější dotaz: Prezident Zeman s Ovčáčkem říkají, že není alternativy krom NATO a EU. Ale tyto organizace jako kdyby někdy hovořily ústy senátora Lásky a filozofa Němce: „Rusko – agrese, sankce proti němu!“ Není v tom tak trochu rozpor? Jak to má běžný Čech zpracovat, aby se ve světě dneška neztratil?

Co se týče sankcí na Rusko – jen mu (Rusku) tyto sankce pomohly. Rusové začali pracovat, dělat, učinili se soběstačnými na dovozu. Kdo na to doplatil – my, resp. naše firmy, které tam (do Ruska) dříve exportovaly. Když exprezident Havel zrušil zbrojovky, hned na naše místo nastoupili jiní exportéři a my jsme prostě ostrouhali mrkvičku. EU není špatná, jen je jiná, než jaká bývala v době našeho vstupu. Nyní je byrokratická. Dělá takové blbosti, jako že nám předpisuje, má-li se pomazánkové máslo jmenovat máslo, zda rum (Tuzemák), se má nazývat Rum, nebo nemá. Jsou to tak nepodstatné věci.

Co je podstatné?

Třeba problém migrace. Ten se nedá jen tak zvládnout. Příklad: velitel záchranného člunu Titaniku musel vědět, že když přibere ještě někoho nad kapacitu člunu, zahynou všichni. Všechno má své meze. Občas se musíme bránit i nevybíravými prostředky, ať je nám migrantů jak chce líto.

Pokud byste přirovnal současnou českou politiku k divadelnímu žánru, co by to byl za žánr? Horor, tragédie, muzikál?

Snad komedie (směje se).

Doufáme, že nikoli komedie plná omylů…

Občas se dívám v noci na záznam z jednání parlamentu. Řeknu vám, takhle jsme se kdysi chovali ve škole… Zlobiví kluci v lavicích… Některé věci jsou ale spíše tragikomické. S panem Soukupem na Barrandově jsme si říkali, jak jsme se vysmívali socialistickým panelákovým bytům, které měly 70 m čtverečních. No jo, ale dnes mají 50! Ještě jsou k dovršení tak drahé, že na to nikdo nemá! Nikdy jsem nebyl ve straně, snad jsem byl i antikomunista. Ale některé věci dříve nebyly špatné! Dneska se lidé bojí mít děti, nemají kde bydlet. Něco je špatně. Hlavně, že se pravdoláskaři zabývají žalobami na prezidenta! Ať s tím jdou do p*dele!

Český mainstream vidí ve Vladimíru Putinovi diktátora. Oficiální média se snaží Rusko přirovnávat k nacistickému Německu… (už jen narážky na ruskou agresi, agenty, anexi Krymu, viz Máte slovo /28. 3. 2019, ČT/)

Putin musí být chytrý, moudrý a pevný v kramflecích. Víte, kolik pohrobků po Politbyru mu jde po krku? Putin Rusku pomohl, vzpomeňte si, co se tam dělo v letech 90. Situace v Rusku se nedá srovnávat s poměry u nás. Nemůžeme na Rusko uvalovat výhradně náš pohled.

Upřesním to – komunismus je srovnáván (evropským mainstreamem) s nacismem a o Putinovi se pořád opakuje, že je to bývalý agent komunistické KGB. Se Sputnikem se v posledních měsících respondenti málem bojí bavit… Je Rusko špatné samo o sobě, nebo se stupňuje protiruská hysterie z důvodů eliminace obchodní konkurence?

Myslím, že B je správně. I Andor Šándor hovoří o tom, že si Rusko hájí své zájmy, ale nepředstavuje pro nás nebezpečí. Když padla železná opona, NATO slibovalo Rusku, že se nebude rozšiřovat na Východ. Rusko bylo podvedeno, nedivme se, že je ostražité. Rusko ale nikam neexpanduje. Vezměte si Sýrii. Rusové pomohli Sýrii, byli tam pozváni oficiální syrskou vládou. Syřané děkovali Rusům, že je zbavili teroristů. Nemyslím si, že je Rusko pro nás nebezpečné. Je to náš téměř soused, musíme se s ním bavit.

Co byste vzkázal oponentům Sputniku, ti tvrdí že se nemá Sputnik číst, poslouchat, ohánějí se přitom zprávou BIS?

Z dob socialismu jsme vycvičeni číst mezi řádky. Většina Čechů není blbých. Vědí co a jak. Přeju jim, aby to tak zůstalo. Trochu hůř jsou na tom mladí. Často na takové ty vějičky skočí. Vezměte si takové ty naše piráty. Už jen ten název je podezřelý… Věštím jim velké fiasko, po kterém odejdou, piráti…

Děkujeme za rozhovor

Lidi, poslouchejte a čtěte, co chcete!

Poznámka: V Máte slovo (28. 3. 2019) diskutovaly následující osobnosti: Václav Láska – předseda Klubu pro liberální demokracii – SENÁTOR 21, Zdeněk Ondráček – poslanec KSČM, Petr Kolář – diplomat, Jiří Ovčáček – tiskový mluvčí prezidenta Zemana, Václav Němec – filosof, Ivan Vyskočil – herec.

