Babiš o nákupu luxusních BMW pro Sněmovnu: Je to rozhazování peněz

Podle informací šest nových aut nejvyšší třídy stojí 5,5 milionů Kč. Dolní komora vypsala veřejnou zakázku už v únoru a právě v dubnu má být ukončena. Jak se uvádí, nynější auta, která má k dispozici vedení Sněmovny, jsou pouze dva roky stará.

Premiér Babiš označil tento nákup za rozhazování peněz, ale dodal, že zabránit tomu nemůže, protože vláda se nevměšuje do nákupu Sněmovny.

„Vůbec s takovým nákupem nesouhlasím. Je to projev ryzího papalášství,“ napsal předseda české vlády pro Blesk. „Ale kdybychom mohli, nikdy bych takový nákup nedovolil. Je to nezodpovědné rozhazování peněz,“ poznamenal Babiš.

Média také informují o postoji místopředsedy Sněmovny Petra Fialy, který nesouhlasil s kritikou drahého nákupu. Prohlásil, že na používání služebního vozu podle něj není nic papalášského a obvinil Babiše z populizmu.

Na internetu ale zazněly většinou rozčílené komentáře ohledně této zprávy. Uživatelé Facebooku se diví rozhodnutí měnit auta, která byla používána jen dva roky, a vyjadřují podporu stanovisku premiéra.

Martin Foral: "No nejspis potrebuji rozprodat ty 2roky stary "vraky" za pusu pribuznejm a znamejm".

Hana Nováková: "2 roky stará auta budou měnit! Samou rozezranosti už nevědí coby samozřejmě vcele s Fialou, fakt hnus...".

Petr Pěnták: "Mi jen není jasné proč považuji 2 roky staré auta za vysloužilé? Měly by stačit aspoň na jedno volební období, tedy 4 roky".

Lyda Roman Kunátovi: "Pak není na důchody -mateřské, ze?"

Jana Johnová: "Asi neumí hospodařit a ani neví co to je. Ze svého republikového průměrného platu by to člověk určitě neustál nebo ano?"

