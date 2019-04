Fiala okomentoval plán univerzit šířit informace o EU: Europropaganda jak za bolševika

Místopředseda SPD Radim Fiala na svém Facebooku napsal kritický příspěvek věnovaný iniciativě univerzit šířit informace o Evropské unii. Dokonce to označil za „europropagandu“. Uživatelé ale v komentářích zaujali různá stanoviska.

Dříve v rozhovoru pro Hospodářské noviny rektor Univerzity Paláského v Olomouci Jaroslav Miller prohlásil, že v Česku je stále slyšet kritiku EU, která je podle něj postavena na „polopravdách a lžích“, a proto je zapotřebí šířit objektivní informací o EU. Jde především o iniciativu, když vysoké školy budou jezdit za lidmi a vysvětlovat jim EU, a o projektu EUforka, který bude šířit informace o unii na sociálních sítích.

Fiala na Facebooku vystoupil s kritikou plánu univerzit: „To je europropaganda jak za bolševika. A za Vaše peníze! Vysoké školy, s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Millerem v čele, chtějí jezdit přímo za lidmi a vysvětlovat jim, jak je Evropská unie super, dávat jim o ní „objektivní informace“ a také chtějí bojovat proti „dezinformacím“ – to znamená, že chtějí potlačovat názory kritické k EU. Univerzity zakládají taky projekt EUforka, který bude o unii šířit informace na sociálních sítích. Je neuvěřitelné, že propagandu unie mají šířit univerzity placené z veřejných financí. Je to jak kulturní revoluce za „Velkého Maa“ v Číně.“

Fiala uvedl několik bodů, které podle něj svědčí o nedokonalosti systému, který dnes existuje v EU.

„Evropská unie způsobila migrační krizi a Schengenským systémem podpořila politiku kolektivní nezodpovědnosti, kdy nikdo nehájil hranice před invazí nelegálních imigrantů,“ poznamenal místopředseda SPD.

Mimo jiné vyčetl EU byrokracii a absenci demokracii. Připomenul dokonce i George Sorosa, který podle Fialy, „má pod palcem“ europoslance. Jako minus členství EU Fiala vidí zavedení eura.

© AP Photo / Francisco Seco Eurokomisařka Jourová: Volby do EP by mohly být doprovázeny dezinformační kampaní

„Euro je politickým nikoli ekonomický projekt, který prosperitě evropských států nepomáhá, naopak přinejmenším Řecku, Španělsku, Portugalsku či Itálii škodí. Eurozóna není optimální měnovou zónou. Vstupem do eurozóny bychom museli vstoupit do bankovní unie EU, kdy bychom museli ručit za krachující evropské banky a také bychom museli vstoupit do ESM, Evropského stabilizačního mechanismu, kdybychom museli platit za krachující státy eurozóny,“ poznamenává.

V komentářích pod příspěvkem se rozdělily mínění uživatelů sociální síti. Někteří se souhlasili s postojem místopředsedy SPD, ale byli i ti, kteří zapochybovali v tvrzeních Fialy.

Hana Tomisova: „Nejhorší je, že ti zpitomělí eurosvazáci si neuvědomují, jak hroznou budoucnost si chystají“.

Petr Macek: „Pane poslanče přestaňte za peníze daňových poplatníků vykládat takové nesmysly a šířit poplašné zprávy. Děkuji“.

Michal Mikšík: „Takove informace je ovsem nutne sirit ne zde kde jsou sympatzanti SPD ale v mediich v ramci kampane a prave v tech skolach“.

V České republice volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 24.-25. května 2019.

Komentáře uživatelů redakce ponechala v původním znění