Bašta: NATO se stalo klubem příjemců zbraní z USA

Bývalý náměstek českého ministra zahraničí Jaroslav Bašta RIA Novosti vysvětlil české rozhodnutí vstoupit do NATO a uvedl, jak se aliance stala klubem příjemců amerických zbraní.

Severoatlantická aliance dnes slaví 70leté výročí. Před dvaceti lety, v březnu 1999, její řady poprvé doplnily státy z bývalého východního bloku – Česko, Polsko a Maďarsko.

„Protože jsem se tehdy nejprve jako opoziční poslanec a posléze člen vlády angažoval ve prospěch našeho vstupu do Severoatlantického paktu, chtěl bych vysvětlit naši tehdejší motivaci. Českou politiku pronásledují dvě historická traumata. Prvním je Mnichovský diktát našich tehdejších nepřátel i spojenců v roce 1938, druhým pak invaze států Varšavské smlouvy v srpnu 1968,“ uvádí Jaroslav Bašta.

© REUTERS / Mohammad Ismail Generální tajemník NATO postavil Hitlera, Stalina a IS do jedné řady

Čtrnáct dní po našem vstupu začala vojenská operace proti Jugoslávii , na níž jsme se podíleli, pokračuje bývalý náměstek.

„Nedávno český prezident Miloš Zeman (který byl tehdy premiérem) řekl, že naše tehdejší účast byla chybou. Souhlasím s ním,“ dodává Bašta.

Politik také připomíná, že v roce 2001 byl poprvé v historii aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy, překvapivě ze strany Spojených států. Od té doby NATO přes 17 let vede válku v Afganistánu, bez jakéhokoli pozitivního výsledku.

Podle Bašty se dalším rozšiřováním z nejúspěšnější obranné aliance v moderních dějinách stala politická organizace, v níž vládnou asymetrické spojenecké vztahy.

„Současný prezident Spojených států Donald Trump v některých svých projevech NATO degradoval na pouhý klub odběratelů amerických zbraní a americké vojenské pomoci. Členství v klubu je podmíněno výší nákladů na nákup mezi 2 – 4 % HDP příslušné země. Francie a Německo na to reagují způsobem, který ve mně vyvolává reminiscence na politiku Charlese de Gaullea v šedesátých letech,“ uvádí politik.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky The National Interest napsal o tom, jak země NATO oklamaly Gorbačova

Na závěr Jaroslav Bašta uvádí, že v České republice stále více rezonuje názor, že pro naši bezpečnost v současném světě je členství v NATO podmínkou nutnou, nikoliv postačující. Zdůrazňuje však, že závazný je totiž pouze článek 1 Severoatlantické smlouvy, který říká: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré spory, v nichž mohou být zapleteni, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt založený 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu. Smlouvu v dubnu 1949 podepsalo 12 států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island. O tři roky později v roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko. V roce 1955 vstoupilo Západní Německo a téměř o třicet let později (1982) i Španělsko. 12. března 1999 vstoupilo do aliance i Česko společně s Maďarskem a Polskem. V roce 2004 NATO doplnilo hned sedm států: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. O pět let později 1. dubna 2009 přistoupily Chorvatsko a Albánie. Prozatím posledním členem se 5. června 2017 stala Černá hora.