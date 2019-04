Pražští daňoví poplatníci se prohnou. Praha za měsíc zaplatila 700 000 za zahraniční cesty

Podle zdroje z magistrátu schválené náklady na služební cesty za březen činí 700 tisíc korun. Do této částky spadá cesta radního Šimrala do San Franciska, která vyšla na 300 tisíc. Zbytek částky si mezi sebe rozdělili náměstek Hlubočka cestou do Osla a radní Johnová návštěvou Barcelony. K této částce je ale spravedlivě potřeba přičíst další menší cesty. Šlo například o cestu několika zaměstnanců do Francie za 86 tisíc, dva úředníci jeli do Florencie za 65 tisíc a dvakrát více než desítka zaměstnanců vyrazila do Berlína. Celkem tedy na zahraniční cesty padlo zmíněných 700 tisíc korun.

Tyto náklady je možné porovnat s jinými roky. Například v roce 2013 podle informací náměstka pro rozpočet Pavla Vyhnánka roční náklady na zahraniční cesty činily 4,1 milionu korun. Při předchozím mandátu primátorky Krnáčové bylo loni na podzim celkem utraceno 6,3 milionu korun. A teď jen za březen padlo 700 tisíc. Přitom nové vedení má za cíl snižování nákladů… Jak? Náměstek Vyhnánek chce zrušit lety byznys třídou a využití salónků na letištích. Což se některým jeho kolegům nelíbí…

Oficiální informace z magistrátu uvádí, že nové vedení od listopadu podniklo 13 zahraničních cest. Primátor Zdeněk Hřib navštívil Barcelonu, Drážďany a Tchaj-Wan. Další radní se podívali například do Edinburghu, Vídně a Bruselu.