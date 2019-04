Česku hrozí další zvýšení daní. Na co se můžeme „těšit “?

Stát má v plánu zvýšit daně na tabák, líh a hazard. Co se týče cigaret, mohou zdražit až o 13 korun. Spotřební daň na líh by také měla stoupnout, asi o 13 procent, stejně jako daň na určité hazardní hry. Je to uvedeno internetových stránkách Vlády ČR.