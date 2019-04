Ve Štrasburku se bude jednat o Babišově střetu zájmů. Vše proběhne za zavřenými dveřmi

Portál irozhlas.cz uvádí, že eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger v půlce dubna vystoupí před europoslanci. Důvodem je možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Poukazuje se přitom na to, že Oettinger dané závěry komise shrne na mimořádné schůzi za zavřenými dveřmi. Poté by měl tyto informace přednést také na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Portál píše, že komise zřejmě dosud dané šetření neuzavřela.

„Je naplánovaná výměna informací s eurokomisařem Oettingerem k tomuto tématu na 15. dubna ve Štrasburku,“ řekl portálu mluvčí europarlamentu Janis Krastins.

Uvádí se však, že toto jednání nebude veřejné, proto se veřejnost ani nemusí dovědět, o čem eurokomisař s členy výboru jednal.

„Zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne v 19. hodin, ale bude v režimu „in camera“, tedy za zavřenými dveřmi,“ dodal Krastins.

Samotní europoslanci rozpočtového výboru byli touto informací zaskočeni. O konkrétním termínu totiž dosud nebyli informováni.

„Věděli jsme, že se to chystá. Slyším to ale poprvé od vás,“ potvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Komise a šetření. Jak to bude?

Podle portálu se zatím neví, zda eurokomisař Oettinger ostatním europoslancům představí jasné závěry z šetření. Dle informací totiž komise oficiálně analýzu dokumentů zatím nedokončila.

„Komise nyní analyzuje materiály, které shromáždila během auditu,“ řekla v pátek mluvčí evropské komise. „Komise bude europarlament v dubnu informovat, aniž by byl dotčen řádný proces,“ dodala.

Oettinger by tak měl nejspíše přednést jen dílčí zjištění. Pokud jde o to, kdy se bližší informace dozví veřejnost, nejspíše k tomu dojde až po květnových volbách do Evropského parlamentu

Zdechovský si však myslí, že komise v dané věci již dospěla ke konkrétnímu závěru. „Víme, že už mají nějaký názor,“ řekl lidovecký europoslanec, ale toto tvrzení neupřesnil.

A co dotace?

Uvádí se, že pokud by se údajný střet zájmů Andreje Babiše potvrdil, pak by hrozilo, že Česká republika bude muset alespoň část dotací vyplacených Agrofertu vracet.

Portál připomíná, že Agrofert v roce 2017 získal prostřednictvím Státního zemědělského intervenční fondu (SZIF) na dotacích celkem 1,1 miliardy Kč. V loňském roce to pak činilo více než 903 milionů korun.

Podezření, podle kterého Babiš porušuje nová evropská pravidla o střetu zájmů, se loni zrodilo u organizace Transparency International ČR, k níž se připojili i opoziční Piráti. Podle jejich názoru totiž český premiér může i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů tento holding ovlivňovat. Stejně tak dle nich má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě rozpočtu EU a o rozdělování evropských dotací v Česku. Andrej Babiš však taková obvinění popírá.