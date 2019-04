Protidrogový boj stát nezvládá. V Česku užívá drogy až milion lidí

Ve zprávě je uvedeno, že sedativa a hypnotika užívá až 900 tisíc lidí. Jednotlivé skupiny se takřka nepřekrývají, v Česku má problém s drogami tedy kolem milionu lidí.

Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je odhadován v Praze (16 600), Ústeckém kraji (6700) a Moravskoslezském kraji (4100).

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil boj proti drogám jako prioritní. „Jako první premiér jsem navštívil Drop In na Václaváku, kde pomáhají závislým i jejich rodinám . Byl jsem i v centru pro matky, které se zbavují závislostí, a leží mi to na srdci. Jsou to častokrát fakt šílené životní příběhy. Garantoval jsem, že naše vláda bude investovat nejen do prevence, ale i mírnění následků užívání drog,“ napsal v neděli na své facebookové stránce.

Podle zprávy se však Akční plán protidrogové politiky za poslední tři roky podařilo dodržet pouze z 61 procent. V rámci plánu se podařilo „snížit míru konzumace návykových látek mezi dětmi a mládeží“ a „snížit množství prekurzorů (chemická sloučenina) pro nelegální výrobu pervitinu a dalších látek“.

K tématu se vyjádřil Jindřich Vobořil, který byl národním protidrogovým koordinátorem od roku 2010 do července 2018. Největší úspěch v boji proti drogám považuje pokles počtu uživatelů heroinu.

„Z roku 2008 nebo 2009 na rok 2015 klesl zhruba z 12 tisíc na tři tisíce. Heroin je droga, která nese nejvyšší rizika. A to bylo díky tomu, že se na trh dostala substituční látka buprenorfin, po které lidi neumírají,“ řekl.

Protidrogovou strategii však Vobořil zkritizoval. „Udělali z toho nicneříkající dokument, který má spoustu základních informací, ale nemá odvahu se podívat na příštích deset let. Neřeší systémové financování. Třeba marihuana není něco, co vytěsníte ze života. Je potřeba udělat něco jiného, nějaký jiný typ regulace, než je klasická prohibice,“ uvedl.

„Pak je ale velká skupina pravidelných konzumentů alkoholu, 400 až 500 tisíc, a tam lze hovořit o rizikovém užívání. Asi 100 tisíc lidí jsou alkoholici,“ dodal.

Užívání konopí je v současnosti legální v několika zahraničních zemích, např. v americkém Coloradu, Kalifornii, Washingtonu, v Kanadě nebo v Nizozemsku. U nás prosazuje zákon, který by legalizoval užívání a pěstování konopí pro vlastní potřebu, pirátská strana.