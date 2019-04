Signatář Charty 77 Černý promluvil o EU a migraci. EU přirovnal k autokratické rodině

© flickr.com / Bret Arnett Jsme zpět v roce 1969 a čekáme na mrtvého Šmída. Signatář Charty 77 zkritizoval neziskovky

První otázky portálu byly směřovány k problému migrace. Černý například uvedl, co si myslí o tom, jak stovka uprchlíků unesla loď a vydala se na Maltu, což Matteo Salvini následně označil za pirátství a organizovaný zločin.

„Na moři odjakživa platil zákon, že ten, kdo se zmocní lodi násilím a pro svoje cíle, je jednoduše pirát, tedy zločinec; a podle toho se s nimi zacházelo, tedy jako se zločinci. (...) Svědčí o tom i nekompromisní vojenský zákrok. Precedenty se v takových případech nevyplácí,“ uvedl.

Již dříve Černý prohlásil, že „ti, kdo stojí za migračními vlnami s cílem změnit Evropu v nahnědlou, použijí všech prostředků, aby realisty typu Mattea Salviniho jakýmkoliv způsobem zastavili“. Jak je na tom ale Itálie a Salvini dnes?

„Z posledních zpráv víme, že se za Salviniho postavil i italský parlament, že Italové dostali možnost hájit svoje obydlí se zbraní v ruce, že Itálie dala jednoznačné stop všem běžencům. Takže se zdá, že Salvini přetrvává. Ale Itálie je Itálie. Sever je jiný než jih, který z uprchlíků spíše profituje,“ myslí si.

Signatář také promluvil o tom, zda se dnešní tradiční společnost nějakým způsobem brání tomu, co se ve světě děje. Podle jeho názoru totiž již v Evropské unii pravděpodobně zjistili, že lámáním přes koleno to zkrátka nepůjde, a tak je nyní na pořadu dne je jakási „soft cesta“.

„(…) což naznačuje Evropským parlamentem nově schválený dokument o právech „afroevropanů“. Zatím jen dokument, ale kde je záruka, že se postupem času nestane součástí nějaké listiny o lidských právech s povinnou implementací v národních parlamentech? Tam se teprve uvidí ona politická vůle,“ uvedl.

Řeč došla i na českého premiéra Andreje Babiše a jeho zatvrzelý postoj v tom, že Česká republika nepřijmeme ani jednoho uprchlíka. Černý byl v tomto ohledu poněkud skeptický. Jak to vidí dnes?

„Rád bych se mýlil. Premiér Babiš je důsledný pragmatik, což jeho životopis jen potvrzuje. Jeho jednání je účelové. Bude vždy postupovat tak, aby vyhověl svým zájmům, ale zároveň aby si nepoškodil prosazovaný obraz, že „bude líp“, že on vůbec nemá zapotřebí být v politice, ale je tam jaksi kvůli nám, jak z jeho proklamací vyplývá,“ prohlásil.

Podle jeho názoru je právě takové chování nosnou myšlenkou celého hnutí ANO , která si tím drží voliče.

„Mýtus spasitele, který přijde a dá všechno do pořádku. Tak v tomto obraze uprchlíky nenajdeme, ale být jako podnikatel v ekonomické závislosti na dotačním systému Evropské unie, tam už bych ten obraz viděl jinak. Promiňte, to spíše budu věřit na blanické rytíře,“ dodal k věci Černý.

Poslední věcí, co portál zajímalo, bylo to, zda patříme k Evropské unii jako k rodině. Na to má signatář Charty 77 také jasný názor.

„Naše rodina zrozená z historie a vzájemných prožití je tady, ve středoevropském prostoru. Slovensko, Maďarsko, Rakousko, bývalá rakousko-uherská monarchie. Společně jsme odráželi muslimskou a později i prušáckou rozpínavost, dokud nás velmocenské zájmy nerozdrobily. Ty velmocenské zájmy pocházely tehdy z Evropy na západ od nás. Z historických zkušeností by mělo plynout, že naše státní a národní zájmy si musíme umět ochránit především my sami ve spojení s těmi, jejichž národní zájmy jsou z povahy věci obdobné,“ myslí si Černý.

Dle jeho názoru je tak Evropská unie autokratická rodina, kde ti menší a slabší budou vždy přívěskem, nikdy nevyrostou do spolurozhodovací role. Podle něj je to v podstatě to stejné, jako kdyby v rodině děti nikdy nedorostly do věku svéprávných a měly na věky určeného opatrovníka.