Ovčáček: Mladí bolševici jsou v každé době stejní

Své rozhodnutí poslanec odůvodnil tím, že Karel Kovář patří k lidem, kteří pomáhají zvyšovat mediální gramotnost populace.

Kovy se na svém YouTube kanálu, kromě zábavy, vyjadřuje také k různým sociálním, ekonomickým či politickým tématům. Popularita vlogera je dokonce natolik vysoká, že jej v roce 2016 deník Forbes označil za 17. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích.

Mladík je známý také díky své spolupráci s humanitární a lidskoprávní organizací Člověk v tísni, pro kterou natočil několik videí, v nichž ostatní učí mediální gramotnosti.

To, že byl navržen na státní vyznamenání, samotného Kováře překvapilo. Uvedl však, že kdyby ocenění dostal, pak by jej stejně z rukou úřadujícího prezidenta nedokázal převzít.

Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček však tento jeho výrok dost kriticky okomentoval.

„Angažovanému svazáčkovi nikdo nic nenabízí a nabízet nebude a on už ideově vykřikuje, že nic nepřevezme. Tihle mladí bolševici jsou v každé době stejní,“ uvedl mluvčí na Facebooku.

Někteří uživatelé dané sociální sítě výrok tiskového mluvčího podpořili.

„To u nás není dost lidí, kteří si zaslouží opravdu vyznamenat? Neomarxisty nepodporovat!“ komentuje situaci uživatel Zdenda Veselý.

„A za co by měl to vyznamenání dostat? Za pár plků a leštění klik u Člověka v plísni?“píše další uživatel Michal Sváček.

Našli se však i takoví lidé, kteří Ovčáčka za tento komentář ostře zkritizovali.