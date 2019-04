Babiš se postavil za homosexuály: Stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva

Podle Andreje Babiše lze v hnutí v dané otázce pozorovat celkem tři názorové proudy, přičemž za nejdůležitější považuje pečlivé vyřešení problematiky dětí. Portál však píše, že úvodní projednávání novely a konkurenčního ústavního posílení manželství muže a ženy Sněmovna nedokončila, a to ani na druhý pokus.

Sám Babiš přitom prohlásil, že on s návrhem na sňatky homosexuálů žádný problém nemá.

„Myslím, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, jako je to u manželství,“ řekl ve vysílání.

Ve své řeči se dotkl také zákonné úpravy dědění či svědků při uzavření svazku. Přiznal však, že v hnutí ANO existují na tuto věc různé názory.

„Někteří říkají, že slovo manželství je spojení muže a ženy a je to nějaký symbol. (…) Mně to nevadí, ale některým lidem to vadí,“ řekl a potvrdil, že nemá nic proti tomu, aby se svazek homosexuálů nazýval stejně jako svazek heterosexuálů.

Premiér dokonce na jednání vystoupil za to, aby tento návrh ve Sněmovně postoupil do druhého čtení. Diskuse by se dl jeho názoru přitom měla soustředit na děti.

„Když je pár a jeden z partnerů zjistí, že je homosexuál a odejde, aby rodiče nepřišli o nějaké právo, to je důležitá debata,“ myslí si Babiš.

Český předseda vlády však připustil, že svůj názor nemůže ostatním poslancům hnutí vnucovat a ani je o něm přesvědčovat.

„Není možné, že já zavelím a všichni v rámci hnutí změní názor, u nás jsou tři (názorové) skupiny,“ míní Babiš.

Manželství pro homosexuály navrhlo příslušnou novelou občanského zákoníku celkem 46 poslanců z šesti sněmovních klubů. Konkrétně se jednalo o ANO, Piráty, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Portál připomíná, že daná novela předpokládá, že by homosexuálové měli mít v manželství stejná práva a povinnosti, jako je tomu v manželství ženy a muže. V souvislosti s tím by pak registrované partnerství, které mohou homosexuálové nyní uzavírat, by jako institut zaniklo.