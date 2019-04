To je síla! Ondráček prozradil, proč je EU předurčena k zániku

Člen KSČM Zdeněk Ondráček si v dané otázce rozhodně nebral žádné servítky a na Facebooku jasně vyjádřil svůj pohled na věc.

„Přátelé, stále tvrdím, že migraci do Evropy nelze efektivně řešit individuálně, tedy stát od státu, jak to dělá třeba Maďarsko, ale že selhává EU jako celek. Jenže tam je to jen banda blbů, která je nejednotná a žádné řešení ani nemá. EU je i proto předurčena k zániku a čím dříve to bude, tím lépe. Umím si dobře představit spolupráci V4+ Rakousko, Srbsko a možná i dalších států z Balkánu. Do té doby nám nezbývá než věřit Řekům, že ty hordy udrží. Co si o tom myslíte vy?“ napsal ve svém příspěvku na sociální síti.

Ondráček tímto částečně reagoval i na článek o tom, jak se na severu Řecka stovky migrantů střetly s policií. Jeho prohlášení však nezůstalo bez povšimnutí. Uživatelé sítě na něj okamžitě začali reagovat, přičemž se objevovaly vesměs pozitivní reakce.

„Zdeňku, souhlasím s Vámi. Pryč z EU a dát dohromady a posilovat V4,“ píše jedna z uživatelek.

Podle některých komentujících Evropská unie selhala už dávno, ale jen si to nechce přiznat. A většina Ondráčkových sledujích také volá po vystoupení z EU.

„Mám stejný názor na věc. EU = mrtvý projekt. Původní myšlenka možná nebyla k zahození, ovšem to, co z toho nyní vzniká, to je k…,“ myslí si další komentující.