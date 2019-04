Fischer je v úzkých. Pražská strojírna po něm chce milion korun za neodvedené poradenství

Portál píše, že daná firma je dcerou pražského dopravního podniku a zabývá se výrobou tramvajových výhybek a dalšího materiálu spjatého s kolejovou dopravou. Uvádí se také, že zmiňované peníze nepožaduje přímo po senátorovi, nýbrž po někdejším řediteli Vladimírovi Říhovi. Ten byl v únoru roku 2017 z firmy vyhozen. Pražská strojírna si však stojí za tím, že právě on celou věc zavinil.

Firma měla dne 18. února 2019 zaslat Říhovi předžalobní výzvu, v níž ho žádá, aby tuto údajnou škodu uhradil do konce února. Částka přitom byla vyčíslena na 1,035 milionu Kč.

Na tuto výzvu však bývalý ředitel firmy nereagoval, a tak Pražská strojírna ještě přitvrdila. Žalobu na začátku března totiž rozšířila o náhradu škody, kterou na Říhu podala už v září loňského roku (celková škoda 21 milionů Kč). V této žalobě firma tvrdí, že peníze pro Fischera byly vynaloženy zcela neúčelně a ke škodě Pražské strojírny.

Fischer jako pomocník v expanzi na trh

Fischer, který byl sedm let českým velvyslancem ve Francii, měl dané firmě pomoci s expanzí na francouzský trh. Portál uvádí, že poradenský kontrakt senátor podepsal ke dni 1. března 2016. Smlouva zahrnovala měsíční odměnu 110 tisíc Kč a náhradu cestovních výdajů. Smlouva měla být původně platná do konce června téhož roku, ale byla dvakrát prodloužena.

Nové vedení firmy, v jehož čele nyní stojí krizový manažer a člen hnutí ANO Róbert Masarovič, však uvádí, že nemá žádnou písemnou zprávu o situaci na francouzském trhu, kterou měl Fischer dodat.

„Žalobkyně má proto důvodné pochybnosti o poskytnutí adekvátního protiplnění. Ve Francii neměla prakticky žádné zakázky, a tedy ani tržby,“ uvedla firma, kterou nyní zastupuje advokátní kancelář HSP & Partners.

Jak to doopravdy bylo s Fischerovou pomocí?

Současné dění a kroky firmy potvrdil i její šéf Masarovič. „Domníváme se, že škodu společnosti způsobil svým jednáním především pan Říha. K prověření tohoto podezření byly učiněny příslušné právní kroky,“ řekl a vysvětlil, proč je žaloba mířena právě na jeho předchůdce, nikoliv přímo na senátora.

Přijetí dané výzvy potvrdil i sám Vladimír Říha, který však uvedené škody považuje za smyšlené. Dle jeho názoru nejsou podložené jakýmikoli důkazy. Pokud jde o Pavla Fischera, bývalý šéf firmy si je jistý, že dohodnuté studie o francouzském trhu řádně zpracoval. Stejně tak dle jeho mínění firmě velmi aktivně pomáhal.

„Chodil do firmy, byl s námi v roce 2016 i na největším železničním veletrhu InnoTrans v Německu, doložit to mohou i další zaměstnanci. Stejně tak mohou být důkazem naše e-maily,“ uvedl Říha.

Říha si navíc myslí, že hlavní kámen úrazu spočívá v tom, že nové vedení firmy veškerou rozdělanou práci „hodilo do koše“ a nedotáhlo ji do finální podoby zakázek. A to se týká nejen Francie, ale i zakázek v Iráku

Vyjádření Fischera

Senátor Fischer se k celé věci vyjádřil jen stručně. „Během své profesní kariéry jsem pracoval pro desítky klientů a svou práci jsem vždy odvedl. K žádným soudním sporům nikdy nedošlo. Nevidím důvod komentovat jednotlivé případy,“ uvedl.

Dřívě však senátor prohlásil, že nemůže za to, že firma danou práci, kterou on odvedl, nakonec nezužitkovala.

„Budeme jen rádi, pokud výsledkem kvalifikovaného posouzení adekvátnosti plnění poskytnutého panem Fischerem společnosti bude, že je vše v pořádku. Není v našem zájmu kohokoliv skandalizovat,“ vyjádřil se k vyjádření Fischera nynější šéf strojírny Róbert Masarovič.