Ministr dopravy Dan Ťok končí

„Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak,“ oznámil Ťok Novinkám.

Dan Ťok také zdůraznil, že končí na vlastní žádost.

Ťok o odstoupení uvažoval už dlouho. V květnu 2018 uvedl, že přemýšlí o odchodu z ministerského křesla. Vadilo mu, že necítí podporu Andreje Babiše a hnutí ANO.

Ministr Ťok byl sice často kritizován opozicí i veřejností, ale nakonec se z něho stal nejdéle sloužící ministr dopravy. Na ministerské křeslo se usadil za Sobotkovy vlády v roce 2014.

Nedávná kritika se týkala například výroků o kalamitní situaci na D1, když uvedl, že doufali, že do 16. prosince nepřijde kalamitní stav. Navíc také řešil problém s billboardy u dálnic.