Chce se zalíbit analytikovi Jandovi. Ondráček se vysmál Babišově podpoře homosexuálů

Konkrétně se jednalo o to, že Babiš podpořil novelu zákona, která má uzákonit sňatky homosexuálů. Uvedl totiž, že na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO vystoupil ve prospěch tohoto návrhu. Sputnik o tom psal zde.

„Přátelé, nevím, zda se premiér Babiš chce zalíbit analytikovi z EH Jandovi nebo mu to poradili jeho x% PR poradci, ale za mě má tučné mínus 😡. Rodina je svazek muže a ženy!!! Nebýt tohoto svazku, nebyl by tu ani on. Dnes podporuje toto a příště bude hlasovat pro Istanbulskou úmluvu?? Kdo s tím nesouhlasíte stejně jako já, napište mu mail či zprávu :-D,“ píše na Facebooku Ondráček.

Jeho příspěvek nezůstal dlouho bez povšimnutí. Komentující se k němu okamžitě začali vyjadřovat. Na jeho účtu si tak může přečíst souhlasné komentáře, kdy lidé dávají Ondráčkovi za pravdu, ale také naprostý opak.

„Rodina je muž a žena. To je nezvratná skutečnost. Nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak,“ píše jedna z uživatelek.

Někteří uživatelé sítě si dokonce myslí, že sňatky homosexuálů jsou až příliš. Bohatě dle nich stačí registrované partnerství a vše ostatní jde vyřešit právní cestou.

Objevili se ale i jedinci, kteří se Andreje Babiše zastali: „Je to jeho volba, nechte mu jeho rozhodnutí...“

Stejně tak se na Facebooku objevilo několik lidí, kteří se sňatky homosexuálů souhlasí a nic proti nim nemají.

„Mě teda zrovna tohle vůbec nevadí, jsou důležitější problémy, které je třeba řešit!! Ať si každý žije a bere toho, koho sám uzná za vhodné a s kým je šťastný...,“ hlásají další komentáře.

K věci se vyjádřila i zástupkyně starší generace, která svým pokrokovým názorem mnohé překvapila: „Pane Ondráček, možná se budete divit, je mi 70, ale nevadí mi manželství homosexuálů. Je pro ně také důležité, aby měli možnosti stejné jako normální páry. (I v PS jich je dost! A jistě jich dost i znáte sám.) A nevadí mi ani adopce dětí takovými páry. Pro děti je to rozhodně lepší než být v děcáku. Samozřejmě by se to mělo právně ošetřit.“

