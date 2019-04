„Zhubnu pět kilo a dám si novou stranu.“ Václav Klaus mladší odhalil své politické plány

Celá česká veřejnost po vyloučení Václava Klause mladšího z ODS čekala, jak se jeho politická kariéra bude ubírat dál. A politik včera odhalil své plány. V pořadu Epicentrum na serveru Blesk.cz oznámil, že do podzimu založí vlastní politickou stranu, se kterou bude kandidovat v nadcházejících krajských a sněmovních volbách v roce 2021.

Václav Klaus mladší v rozhovoru uvedl, že neřeší minulost a primárně se soustředí na svou budoucnost.

„Jsou ještě politické strany, které mi jdou vyloženě ideově naprosto naproti, čili celé mé konání do budoucna není vymezování se vůči ODS, ale hájení nějakých hodnot a snaha o úspěch vlastního subjektu,“ říká.

Podle politika si vůbec nedokáže představit, že by vstoupil do jiného politického subjektu a v jeho řadách šel do voleb, také odhalil své plány.

„Do jiného politického subjektu ve Sněmovně já rozhodně vstoupit nehodlám. Cítím silnou podporu občanů, učitelů i veřejnosti. Něco takového je proto namístě. Chci postavit svůj tým plný skutečných expertů na jednotlivé oblasti života, aby si to lidé mohli spojit s nějakými myšlenkami a lidmi. Potřebuji lidi, kteří se postaví před reflektor, až to budeme oznamovat. A samozřejmě chci udělat krajskou strukturu, abychom skutečně byli v regionech. Já to vnímám tak, že tam musí být ten hospodský na té vesnici, nebo trenér fotbalistů, aby nesli ten étos,“ oznámil Václav Klaus mladší.

Nakonec Klaus mladší uvedl, jak budou vypadat jeho nejbližší měsíce.

„Takže slibuji, že do mých padesátých narozenin, které mám v září, zhubnu pět kilo a dám si novou stranu, v jejímž čele budu chtít stát. Tak nějak to asi bude,“ uvedl Václav Klaus mladší.

Václav Klaus mladší byl v polovině března vyloučen z ODS, kdy rozhodnutí výkonné rady bylo jednomyslné. Důvodem pro vyloučení byla řada kontroverzních výroků. Poslední kapkou bylo přirovnání počínání Sněmovny ve vztahu k evropské legislativě k židovskému výboru.