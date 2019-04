Slovensko a Ukrajina obdrží finance na hroby českých vojáků. Rusku byla podpora zrušena

Podle portálu ČT24 hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byl negativní postoj ruské strany k obnově českých válečných hrobů. „Ruská strana měla dle rozhodnutí komise obdržet peněžní dar ve výši 1,5 milionu korun, avšak vzhledem k jejímu negativnímu postoji k obnově českých válečných hrobů v Rusku navrhnul resort ministerstva obrany částku rozdělit mezi ostatní žadatele,“ uvedl představitel tiskového oddělení ministerstva obrany Mgr. Jakub Fajnor.

Mezivládní dohoda o vzájemném udržování válečných hrobů reguluje danou problematiku mezi Českou republikou a Ruskem. Nicméně v minulém roce setkání mezivládní komise bylo ruskou stranou zrušeno kvůli sporu ohledně tabulek na památníku Koněva v Praze. Ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík řekl, že Rusko navrhlo setkání na české ambasádě v Rusku v podobě jednání expertů. Tento návrh byl Českem odmítnout. „Naše snahy v některých lokalitách válečné hroby obnovit se v tuto chvíli nesetkávají s pochopením, tak musíme finanční prostředky přesunout na místa, kde nám momentálně vycházejí vstříc,“ vysvětlil Stehlík postoj ministerstva obrany.

© Sputnik / Aleksei Vitvitskiy Proč je v Česku znovu aktuální „válka se sovětskými památníky“?

Podle Fajnora každoroční finanční podpora na péči o české válečné hroby činila čtyři miliony korun. Prostředky se používaly na uctívání památky československých legionářů a padlých vojáků z období 2. světové války. Nicméně v tomto roce financování v Rusku bylo zcela zrušeno a avizovanou částku obdrží Ukrajina (1 milion korun), Slovensko (400 tisíc korun) a Francie (100 tisíc korun).

Tuto událost aktivně komentovali uživatelé Facebooku. Například Tuma Josef poukázal, že se nejedná o jednostranný problém: „U nás se natírají památníky na růžovo, nebo by je ctihodní občané chtěli odstraňovat, to vše už od listopadu 89, ale špatné je Rusko? Přestaňte urážet padlé sovětské vojáky, přestaňte snižovat jejich podíl na osvobození naší země od Němců. Dokud tohle děláte, tak máte sami máslo na hlavě.“

Další přispěvatel Jiří Jurček také zpochybnil, nakolik se o památníky padlých sovětských vojáků pečuje v České republice. „A my se snad staráme? Plzeň osvobodili amíci, v Praze také vlajou jen americké fangle a vyvěsit ty samý fangle a britský k tomu při oslavách osvobození slovenských měst, už je úplně na hlavu....“

Stejný názor má i uživatel Jirka Z Liberce. Ve svém komentáři napsal o nutnosti uctívat historii: „Ukažte mi památníky padlých sovětských vojáků. Drtivá většina byla stržena nebo dochátrala. Zbylo jen pár v místech, kde buď nejsou vidět, nebo kde žijí lidé, co drží kus historie nad vodou. Zbytek zmizel. Zase na druhou stranu nevím, kolik Rusko dávalo nám za údržbu. Ale.... Nemělo by to být spíš součástí té určité země udržet viditelnou historii?”