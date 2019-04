Lituji, že nejsem vůči Zemanovi zdvořilejší, řekl Hřebejk. Ale toto ho opět dopálilo!

„Mně nevadí, že tu nálepku mám, ale vadí mně, že je to takový nějaký, že se tomu věnuje moc pozornost, tomu rysu mé osobnosti, anebo vůbec tomu, že někdo si někdy postěžuje – já nevím – spisovatel, herec, vědec, se někdy otře o Zemana a taky je na to neustále dotazovaný,“ postěžoval si Hřebejk.

Podle jeho názoru by to lidi nemělo tak zajímat, protože nežijeme v totalitě nebo polototalitě.

„Já si myslím, že je to jenom součást mé osobnosti, mně tak jako prezident nevyhovuje a myslím si, naštěstí v tom uvidíte, že jsem optimista, že ta doba (pozn. Zemana) končí…Neříkám, že nastane nějaká horší…Já mám pocit, že je to prostě člověk z minulosti, i když je skutečně teď prezidentem, a myslím si, že nepřináší žádné…To nemyslím agresivně, já to myslím, že je to starý muž a už nepřináší nové inspirativní myšlenky. Už si myslím, že má samozřejmě škodící potenciál z mého pohledu, ale v zásadě to není člověk, který určuje, kam se ta společnost ubírá,“ prohlásil režisér.

Hřebejk uvedl, že nelituje obsahu svých ostrých výroků na adresu prezidenta, ale chtěl by být zdvořilejší.

„Obdivuji se lidem, kteří dokážou být stejně tvrdí, ale říct to s noblesou. To je dar takový,“ řekl.

Dále Hřebejk a Strakatý probrali současná média a PR, které často používají úchvatné titulky, které ne vždy úplně odpovídají obsahu. Nicméně Hřebejk odmítl, že by v případě Zemana byl jeho vztah vůči hlavě státu ovlivněn takovou virtuální realitou.

„Já se tomu třeba vyhýbám. Já se to snažím ignorovat…třeba prohlášení pana Ovčáčka nebo něco takového. To už jsem si opravdu zakázal. Ale ono, když pak náhodou zahlídnete jako součást nějaké srandy, teď mi pouštěl kamarád včera nějaký sestřihaný Okresní přebor, jeho součástí je sestříhaná tisková konference paní hejtmanky Vildumetzové a pana prezidenta Zemana…To je prostě ještě šílenější, než co jsem o tom četl v nějakých titulcích, že mu tam paní hejtmanka podlézala. A to jsem se fakt na to podíval a řekl jsem si: to je opravdu jako ministerstvo švihlé chůze,“ svěřil se svými pocity Hřebejk.

Hřebejk je znám svou kritikou Zemana. Na svém účtu na Twitteru třeba napsal, že Zeman a Babiš škodí Česku více než uprchlíci. V rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že pohrdá voliči Zemana.