Tajemná ztráta řeči moderátorů. Týká se to i Česka

UPOZORNĚNÍ: Videa v tomto článku slouží pouze k tomu, aby byli diváci/čtenáři informováni o situaci, která může ohlašovat život ohrožující stav. Pokud se přihodí neočekávaná porucha řeči u někoho ve vašem okolí, vždy volejte záchrannou službu. Citovaná videa se nesnaží nikoho zesměšňovat. Jsou apelativně-informativní.

Jako děti jsme si nesměli šlapat po jazyku. Co se děje s moderátory (i v Česku), kterým ústa vypoví poslušnost?

Díky moderním médiím si můžeme takové epizody připomenout – týkají se nakonec i České republiky . Podivné incidenty se odehrály v minulých osmi letech, s kulminací v roce 2011! Jejich zvýšený výskyt připadl na začátek této dekády. Snad se i týkal většího počtu lidí, kteří z udělání ztráceli řeč (pak se řečové funkce zase normalizovaly), nicméně to byli TV moderátoři či hlasatelé zpráv, kteří byli zkrátka příliš „v přímém přenosu“, takže se díky nemožnosti „vystřižení“ diváci okamžitě dozvídali o děsivém jevu, jenž se přihodil právě jim.

Začarovaný rok 2011 – afatická epidemie či zkouška sofistikovaných mikrovlnných zbraní ovlivňujících kognitivní funkce?

Každodenní tok vysílání a hutnost zpravodajství dosahují takové intenzity, že dotyčné anomálie zapadly. Chopila se jich ale internetová komunita, která od té doby přemýšlí, čeho důsledkem ona neobvyklá ztráta řeči je. Jedni hovoří, že moderátoři jsou a) za lidi převlečení (mimozemští) ještěři b) že se nejedná o moderátory, nýbrž o jejich pokažené hologramy… Ať je to jak chce, jisté je, že porucha řeči udeří vždy bez varování (bez předcházejících příznaků) a ve výrazu tváře postiženého se zračí čiré zděšení. Přímou citací YouTube si projdeme několik ukázek, aby bylo jasno, o čem je řeč…

Příklad 1: Nejde o přeřeknutí – z úst se sypou nesprávná slova s nesprávnými významy, nebo nastane viditelný problém se samotnou artikulací. Druhá z možností se přihodila reportérce Janě Čermákové 14. 4. 2011 při živém vstupu na ČT24.

Co se stalo reportérce Janě Čermákové

Lidé pod tímto videem spíše nejapně vtipkují v komentářích. Ve skutečnosti si výpadky řeči zasluhují bedlivé pozornosti. Nemusí znamenat nic, nebo jsou závažnější neurologické povahy. Otázkou je, co mozkovou anomálii provokuje. Buď je to sám organismus, který zažije ischemickou příhodu – mozek je nedokrvený, stav se může spontánně upravit (vždy je třeba konsultovat lékaře) –, nebo existují názory, že mozkovou poruchu spouští moderní prostředí, případně dokonce záměrná akce, při které se testují moderní sofistikované zbraně (mikrovlnné, chemické aj.).

Jako by člověku někdo píchl do rtů a do jazyka anestetikum… Mluvení činí velké potíže.

Prostředky ochromující lidi byly umělecky ztvárněny i v Hollywoodu, a to nejednou. Pamatujete se například na film s Michelle Pfeifferovou Pod povrchem (What Lies Beneath/ USA, 2000), kdy zákeřný manžel (Harrison Ford) paralyzoval manželku podáním léku? Hlavní postava se málem utopila ve vaně a nemohla ani křičet o pomoc. Představte si například zbraně, které by ovlivňovaly přímo kognitivní funkce obyvatelstva během volebního období. Pokud však uvidíte člověka zbaveného schopnosti řeči, který ještě v minulé minutě hovořil jak rozený rétor, řešte jen jednu věc, volejte záchrannou službu, může jít zkrátka o mozkovou příhodu, jejíž další průběh by mohl být fatální.

Příklad 2: Afatickou epizodu zažila v neděli 13. 2. 2011 (ve stejném roce jako Čermáková, pozn.) i reportérka Serene Branson v přímém přenosu na kanálu CBS2.

Nečekaný „zážitek“ pro reportérku Serenu Branson:

Během vstupu (backstage coverage) z 53. ročníku každoročního udílení cen Grammy Bransonová ku svému zděšení zjišťuje, že se jí z úst linou nikoli slova, ale jakási nesrozumitelná hatmatilka, angličtinu připomínající jen intonací. ABC News (17. 2. 2011) nechaly událost komentovat lékaře Dr. Andrewa Charlese, ředitele Výzkumu bolestí hlavy a terapeutické léčby. Dr. Andrew je profesorem neurologie na David Geffenově škole medicíny v Los Angeles. Dr. Andrews řekl, že za chvilkovou moderátorčinou řečovou dysfunkcí stála migréna, ta prý někdy může simulovat příznaky mozkové příhody. Do množiny nebezpečných symptomů patří i nenadálá porucha řeči. Dr. Andrew moderátorčin stav nazval migrenózní aurou, v jejímž rámci může docházet k řečové afázii (její příčiny mohou být ale komplexnější povahy, vždy nutno konzultovat s lékařem).

Příklad 3: Reportér Global News Toronto Mark McAllister zažil ve své praxi epizodu, kdy se z jeho úst hrnuly přívaly nesmyslných spojení. Měl komentovat Libyi, ale nakonec z něj vylezlo: „[…] in the hues of the garbins of today…“ S trochou fantasie by se to dalo přeložit jako „ve stínu dnešních odpadků…“

Mark McAllister čelí ataku poruchy vyjadřování:

Tzv. afázie dle (webmd.com) buď ovlivní schopnost produkce řeči (expresivní afázie) – špatná motorika mluvidel či způsobí problémy vyjadřovací na úrovni lexikální (anomická afázie). Pokud jedinec přestává rozumět slyšené i psané podobě řeči, jde o tzv. receptivní afázii. IQ zůstává nezasaženo, nemusí klesnout inteligence. Záleží na stupni afatické poruchy a na příčině jejího vzniku. Lidem, o kterých jsme psali, se jejich stav rychle upravil do normálu.

Příklad 4: A jak to vypadá, když ve studiu hovoří schválně hlouposti? Podívejte se na poslední příklad

Eric Idle and Henry Woolf, Rutland Weekend TV:

Závěrem: Pokud nějaký politik začne hovořit v nesmyslných konstrukcích, začne kroutit pusou a koulet očima, nespěchejte mu hned hubovat. Možná zažívá afatickou epizodu. Přivolejte mu první pomoc. Pokud však začnou hovořit v nesmyslných konstrukcích všichni kolem vás, kroutit pusou a koulet očima k tomu, vezměte rychle nohy na ramena a snažte se dostat z dosahu dalšího testu mikrovlnných zbraní. Pokud ani to nepomůže, zkuste si někdy vypnout váš mobilní telefon… Jestliže se vám to jeví jako přehánění, doporučujeme článek na businessinsider.com z 5. září 2018. Jeho název zní – „Mikrovlnné zbraně možná způsobily záhadná mozková zranění, jež utrpěli US diplomati na Kubě a v Číně – přečtěte si o tom, jak mohou tyto zbraně fungovat.“ Není vyloučeno, že zařízení tohoto typu by mohla poškozovat i Wernickeovo a Broccovo mozkové centrum. Tato centra odpovídají za řeč člověka.

Další zdroj: Carterová, Rita: Lidský mozek – obrazový průvodce stavbou, funkcí a nemocemi mozku. Euromedia, 2010.

