Adamová uvedla, že ji z Pirátů běhá mráz po zádech. Odhadnete proč?

Ferjenčík okomentoval na svém Facebooku diskusi ministryně práce a sociálních věcí ČR a místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové s europoslancem Luďkem Niedermayerem o udržitelnosti rozpočtu, která proběhla v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT. „Zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl,“ napsal poslanec.

Podle něho by se za tyto peníze dalo zvednout platy všem učitelům o 20 000 korun měsíčně, nebo udržet důchodový systém nad nulou do roku 2035. „Neumím si představit, že česká společnost dá větší prioritu armádním zakázkám než důchodům, nebo vzdělávání,“ dodal.

Příspěvek Ferjenčíka však nenechala bez povšimnutí první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Piráty totiž tvrdě zkritizovala, i když je nutné poznamenat, že šlo jen o osobní názor poslance, a rozhodně si nebrala žádné servítky. Jak uvedla Adamová, když si příspěvek Ferjenčíka přečetla poprvé, ujistila se, jestli to náhodou nenapsal prvního dubna.

„Rozporování našich závazků vůči spojencům v NATO je natolik nebezpečné, že je třeba to absolutně odmítnout. Kolega Ferjenčík má pravdu v tom, že těch 50 miliard korun by pomohlo ledasčemu (sama bych mohla jmenovat seznam věcí). Ale k čemu by nám to všechno bylo, když stát bude selhávat ve své základní funkci, kterou je ochrana svých obyvatel?“ napsala.

Podle místopředsedkyně Topky je Česká republika skoro na chvostu všech členských zemí NATO v plnění závazků. Dodala, že ji nepřekvapuje kritika zvýšení výdajů na obranu od radikální pravice či levice, ale když něco podobného slyší od Pirátů, kteří mají ambici sestavovat příští vládu, tak ji běhá mráz po zádech.

Předseda vlády Andrej Babiš minulý rok prohlásil, že vláda bude postupně zvyšovat výdaje na obranu na 1,4 procenta HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021. Česko bylo v loňském roce s 1,11 procenty HDP šesté od konce z devětadvaceti států NATO. Letos budou výdaje činit 1,19 procenta.

V roce 2014 se na summitu NATO ve Walesu ČR zavázala do roku 2024 odvádět na obranu 2 procenta HDP. Dalším závazkem je odvádění 20 procent z obranných rozpočtů na modernizaci a bojové schopnosti.