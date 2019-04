Co váš legendární Řebíček z ODS s jeho kšefty? Babiš ostře odpověděl opozici

„Asi jste už četli, že se Dan Ťok rozhodl odejít z pozice ministra dopravy. A řeknu vám, musím se teď fakt smát tomu, když čtu komentáře opozičních stran, kteří ho kritizují. Hlavně ODS, která měla na ministerstvu třeba „legendárního“ Aleše Řebíčka. Vzpomeňte si na jeho firmu Viamont, jaké skvělé kšefty tady dělal. Od revoluce se tady za 21 let vystřídalo 15 ministrů, průměrná životnost 1,4 roku,“ stojí v úvodu jeho příspěvku.

Babiš poté poukazuje na to, že Dan Ťok byl v úřadu 4,5 roku a stal se tak nejdéle sloužícím ministrem. Podle českého premiéra si tak zaslouží poděkování.

„Udělal spousty práce. Transparentně jsme vysoutěžili mýto. Zlevnil kilometr dálnice na poloviční cenu. Zahajoval stavby a staví. Za ty čtyři a půl roku zahájil 263 kilometrů nových staveb dálnic a otevřel 127 kilometrů dálničních úseků. A hlavně navázal na práci pana Antonína Prachaře a konečně na tomhle těžkém rezortu definitivně skoncoval s korupcí. Vymýtili jsme ji z Ředitelství silnic a dálnic - ŘSD. Zeptejte se stavařů, kolik procent šlo vždycky údajně do kapes různým lidem a politikům. Čtyři procenta? Sedm? Nebo víc?“ uvedl Babiš na Facebooku.

Na slova Babiše okamžitě reagovali jeho sledující. Někteří uvedli, že je odchod ministra z funkce mrzí, ale že jeho rozhodnutí chápou a respektují.

„Škoda pana Ťoka. Ale ta štvanice byla zdrcující,“ píše jeden z uživatelů.

Další s ním souhlasí a uvádí, že si Ťok zaslouží uznání a poděkování, protože to byl především člověk z oboru.

„Souhlasím, škoda ho. Jistě dělal, co mohl a za to ho opozice a média dohnala k rezignaci. Fuj polithňupi,“ stojí v jednom z komentářů.

Lidé však souhlasili i s tím, že opozice bude kritizovat vždy a všechno: „Kritika ODS už je trapná. Zabývají se ti lidé tam vůbec něčím jiným než neustálými pomluvami?? Místo toho by mohli konečně začít napravovat ten maras, co tu právě jejich strana po sobě zanechala!! Je to absolutní nehoráznost, kritizovat člověka, který odvedl kus práce.“

Samozřejmě se ale našli i takoví, kteří s českým premiérem a jeho pohledem na věc nesouhlasili. A dali mu to patřičně najevo.

„Tvl, napsat „transparentně jsme vysoutežili mýto“, když Faltýnek nevysvětlil žádnou ze svých schůzek s Kapschem, to už chce fakt silnej matroš,“ stojí v komentáři na Facebooku.

Na jeho slova pak navázal další z uživatelů, který souhlasí s tím, že „to mýto moc transparentní nebylo“. Dále pak dodal: „Otevírání dálnic 4 km za rok taky není výhra. A že toho dobráka překvapil v prosinci sníh, to je už jen taková třešínka na dortu.“

O tom, že chce Dan Ťok ukončit své působení na pozici ministra dopravy, informoval včera. Rozhodl se tak přitom na vlastní žádost, přičemž o odstoupení uvažoval už dlouho. V květnu 2018 uvedl, že přemýšlí o odchodu z ministerského křesla. Vadilo mu, že necítí podporu Andreje Babiše a hnutí ANO.

Ministr Ťok byl sice často kritizován opozicí i veřejností, ale nakonec se z něho stal nejdéle sloužící ministr dopravy. Na ministerské křeslo se usadil za Sobotkovy vlády v roce 2014.

Nedávná kritika se týkala například výroků o kalamitní situaci na D1, když uvedl, že doufali, že do 16. prosince nepřijde kalamitní stav. Navíc také řešil problém s billboardy u dálnic.