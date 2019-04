Vyvadil: Pokud Zelenskyj zvítězí, Putin mu později pomůže

Bude současný prezident dělat něco, podnikne nějaké náhlé kroky, aby tuto situaci zvrátil?

Vyvadil:<…> Pět let jsem čekal, kdy přijdou volby na Ukrajině, a bylo mé přesvědčení, že nacionalistická agresivní a militaristická pozice Petra Porošenka bude muset být poražena. Petro Porošenko je nejzákeřnější politik Ukrajiny a stávající Západ, který si z principu přeje, aby Rusko coby protivník bylo poraženo, mu přes vnitřní výhrady drží palce. Bylo přece komické, že Angela Merkelová mu 1. dubna volala a blahopřála, že se dostal do druhého kola. To bylo směšné. Poměr 30 % pro Zelenského a tuším 16 % pro Porošenka byl propadák (pozn. - 30,24 % a 15,95 %). Stojí za poznámku, že tuším nikdo jiný nevolal, ani Trump, Pence atd. Nepřímo ovšem za Porošenkem stojí NATO, které chce absurdně odstartovat akce v Černém moři, aby se vojenské lodě Ukrajiny mohly přes Kerčský průliv dostávat do Mariopolu. Tu provokaci s Kerčským průlivem vymyslel samozřejmě hlava státu, mělo to být součástí jeho předvolební kampaně a generální tajemník NATO mu chce s touto iniciativou pomoci. Už jsem řekl, že Porošenko, který v minulosti zradil kdekoho včetně Janukoviče, jehož byl ministrem, je schopný všeho a jde mu o všechno. Do poslední chvíle bude vyvolávat ty nejodpudivější kroky, aby výsledek zvrátil. Dokonce bych nevyloučil ani nějaký další pseudovojenský zákrok. Bude potřebovat ukázat, že ten „smějící se kluk“ by situaci nezvládl. Lze očekávat jakékoliv násilí ze strany Porošenka s využitím armády a části policie. Ale budou-li preference Zelenského stoupat, podporovatelé Porošenka budou odpadat i u represivních orgánů.

V jaké situaci se Evropa a Česká republika ocitnou, pokud vyhraje Zelenskyj? Porošenko měl přece na Západě plnou podporu…

© Sputnik / Stringer Zelenskyj prohlásil, že je připraven jednat s Putinem

Budou země, které jsou vysloveně rusofobní, které budou hysterické: Polsko, Pobaltí, nevím jak Německo, Holandsko atd., ale budou země, které to plně budou akceptovat někde s nadšením jako např. Itálie a jinde neutrálně. <…> Premiér Babiš i prezident Zeman to plně budou akceptovat. A Zeman dokonce velmi rád, protože proti současné kyjevské moci byl sveřepý. V Česku to bude bez problému, ale záhy to bude bez problému v celé západní Evropě. Uvidíte, jak najednou Merkelová a spol. budou blahopřát Zelenskému, jen aby se více nepřimknul k Rusku. Porošenko bude záhy zapomenut. Kdo to vlastně byl?

Kam povede Ukrajinu Zelenskyj, pokud bude zvolen prezidentem, obrazně řečeno, na Západ nebo na Východ?

<…> Na Zelenském se mi líbí, že je stoupencem referenda. Na rozdíl od Porošenka, který kategoricky říkal – a nechal si to potvrdit zákonem, že Ukrajina bude směřovat do EU a NATO, on hodlá vyhlásit referendum o těchto otázkách. Chce tam, ale nebere to úporně. Možná ano, možná ne. A to je rozumné. Je totiž zcela nepochybné, že Ukrajina by nejméně deset let nesplňovala podmínky pro přijetí do obou uskupení a kdo ví, zda bude EU a NATO za 10 let existovat… Sleduji politiku celý svůj život. Západní, východní. Vybírám si osobnosti, které respektuji. Z Ruska to byl před mnoha lety jen Gorbačov, a dnes nepochybně Vladimir Vladimirovič Putin. Ale jako znalec politiky konstatuji, že Zelenskyj je to, co momentálně hýbe celým západním světem. Nesmírně zajímavým způsobem, téměř komediálním, bojuje proti celému ukrajinskému establishmentu a mainstreamu. A to je jeho obrovská síla. Za 30 let samostatné existence je Ukrajina v troskách. Všichni politici zklamali. Je to sociologický problém, co je Ukrajina za entitu. A teď se ve mně projeví jistá míra idealismu. Bylo by dobré, kdyby Putin, aniž by narušoval národní zájmy Ruska (např. Krym) mu v co největším měřítku pomohl. A dál. Pokud Zelenskyj zvítězí a já jsem o tom přesvědčen, Putin mu pomůže.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce