Kam my Češi spějeme! Reakce veřejnosti na to, že soud uznal zpěváka Bangu za poškozeného

Uvádí se, že Okresní soud v Kladně dle ústavních soudců dříve chyboval, když v trestním řízení kvůli rasistickému komentáři na síti nepřiznal zpěvákovi Radoslavu Bangovi postavení poškozeného. Podle ústavních soudců se kladenský soud měl detailněji zabývat tím, jaký vliv měl tento nenávistný projev na Bangu samotného.

„Ústavní soud v podstatě nálezem, který musí být respektován, řekl, že výroky v prostoru, jako jsou sociální sítě, mohou být stejně zraňující jako výroky ve veřejném prostoru,“ řekl soudce zpravodaj Jan Filip.

Nenávistné projevy se na Bangově profilu na Facebooku objevily na konci listopadu roku 2016. Stalo se tak krátce poté, co rapper na protest proti kapele Ortel opustil sál, kde probíhalo předávání Zlatých slavíků. Na ten popud mu lidé začali psát na Facebooku různé urážky a výhrůžky.

Jedním z autorů takových slov byl i student David Šmíd, který mu na profil napsal:

„Ano, tak se tleská nacismu, teď už zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe poslat je do plynu jako dřív.“

Tehdy za to Šmída Okresní soud v Kladně potrestal 100 hodinami veřejně prospěšných prací.

Zpráva o tom, že se nyní soud zpěváka zastal, vyvolala bouřlivé reakce na internetu. Portál iDnes.cz na svém profilu na Facebooku zveřejnil článek o Radoslavovi Bangovi, který je známý jako Gipsy, a pod příspěvkem se okamžitě objevila lavina komentářů. Ty vyjadřovaly různé názory na hudební činnost zpěváka.

„Bangovu hudební produkci může poslouchat jenom retard. A nazývat ho zpěvákem nebo umělcem je plivnutím na ty, co na hudební scéně něco dokázali,“ stojí v komentáři.

A další uživatel píše: „Stačí se podívat na jeho texty a pak si položit otázku kdo projevuje nenávist a rasismus.“

Podle dalšího uživatele je „Banga je celý k smíchu a jeho texty k zblití“.

I ČT24 zveřejnila podobný facebookový příspěvek, v němž vysvětlil, že David Šmíd napsal komentář, v němž volal po „bílé vlasti“ a posílání příslušníků jiných etnik „do plynu jako dřív“. Někteří čtenáři se ale postavili na stranu Bangy:

„Posílat někoho do plynu,může jen retardovaný nácek a kdo takové nenávistné komentáře obhajuje,je na tom podobně.Líbit se nám nemusí jeho písničky,nakonec nejde o písničky,ale o nenávistné projevy," napsala uživatelka.

„Pravidla platí pro všechny stejná. Není normální lidem nadávat a posílat je do plynu. Tohle fakt ne. Je úplně jedno, že to je Banga. Zítra to můžeš být ty nebo tvoji blízcí. Chovej se normálně ke všem lidem bez rozdílu a nemáš problém. Asi tak by bylo možno shrnout závěr Ústavního soudu v jedné větě," stojí v dalším z nich.