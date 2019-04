Známe podrobnosti z jednání čínského velvyslance s Novákovou. Drahoš už bije na poplach

Objevily se podrobnosti ze setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu. Ministryně průmyslu Marta Nováková údajně stála vzadu s čínským velvyslancem a musela čekat na to, až jí povolí začít jednání. Hospodářským novinám to prozradil ředitel hospodářské a kulturní kanceláře Tchaj-wanu. To stačilo k tomu, aby senátor Jiří Drahoš začal bít na poplach a ujišťovat se, zda Česko náhodou není čínskou provincií.