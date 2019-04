Ondráček porovnal misi v Afghánistánu s pohádkou S čerty nejsou žerty. Důvod vás překvapí

„Přátelé, nevím, jak vám, ale mně se po přečtení tohoto titulku vybavila hláška z pohádky S čerty nejsou žerty, kde kníže říká kaprálovi: a tomuhle Vy říkáte neohrožená armáda? :-D V pohádce se tomu lze zasmát, ale když si uvědomíte, že toto je výsledek více jak 17leté okupace USA a spojeneckých armád, včetně té naší, tak je to spíše k pláči. Takto tam školíme a cvičíme afghánskou armádu, která pak slovy prezidenta Zemana, bojuje se světovým terorismem za zájmy ČR? K smíchu 😂😂, či spíše k pláči 😭😭? Co si o tom myslíte vy? Váš názor mě zajímá,“ napsal.

Poslanec tak reagoval na zprávu o tom, že se afghánští vojáci v provincii Badgis na západě Afghánistánu vzdali. Podle neověřených informací se jich mělo vzbouřencům vzdát zhruba 250. Taková situace je ale podle Ondráčka smutná. A za pravdu mu dali i mnozí uživatelé sítě.

„Naprosto přesně jste to napsal, pane Ondráčku, a slova prezidenta jsou za 5. My všichni jsme oprávněně pro ně jen okupanti, akorát si to NATO nemůže dovolit přiznat!“ stojí v jednom z komentářů.

„Já to říkám pořád, že máme silnou a neohroženou armádu,“ reagoval ironicky další uživatel.

Někteří si dokonce vzali příklad z jeho přirovnání k české pohádce a dodali:

„Parafrázuji: Tálibán 1 těžce zranil, dva zhmoždil... A VŠECHNY ZESMĚŠNIL!“

Spousta lidí také poukazovala na to, že nesouhlasí s nasazením českých vojáků v těchto misích. Většina na však dodala, že to nejsou vojáci, nýbrž žoldnéři.

„Toto nejsou žádní vojáci, ale žoldáci. Dostávají za to žold a bojují v cizí armádě. To pro mě není česká armáda,“ myslí si jedna z Ondráčkových sledujících.

Lidé ale reagovali i s jistým nadhledem: „...a protože to není k smíchu, tak se dá říct...že se zakopali do předem připravených pozic...“