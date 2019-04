„Udělal velký kus práce.“ Zeman přijme Ťokovu demisi a očekává odchod Novákové

Český prezident Miloš Zeman uvedl, že demisi ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), kterou nedávno oznámil, přijme „s lítostí“. Nejvyšší představitel ČR v jednom z rozhovorů českého ministra dokonce za odvedenou práci v dané funkci pochválil. Přesto se však objevilo něco, co Ťokovi vytkl. Informoval o tom český portál Blesk.cz.

Pokud jde o to, co Zeman ministrovi dopravy vytkl, tak se jednalo o to, že se již dávno nezasadil o vyhazov šéfa Ředitelství silnic a dálnic Jana Kroupy.

„S lítostí, ale přijmu. Je to rozhodnutí pana ministra. Myslím si, že udělal velký kus práce, pokud jde o zahajované stavby,“ řekl prezident.

Pak ale dodal: „Je měkký, je hodný, v tom dobrém slova smyslu, chcete-li. Je lidský. Ale toho ředitele měl už dávno vyhodit.“

Český prezident si myslí, že jej ve středu na Hradě navštíví premiér Andrej Babiš (ANO), který přinese právě Ťokovu demisí. Babiš to však zatím nepotvrdil. Portál dále uvádí, že nového ministra by mohl prezident Česka jmenovat ještě před svým odletem do Číny.

„Myslím, že to jmenování proběhne poměrně rychle. Mám před sebou návštěvu Číny, tak to stihnu buď těsně před ní, nebo těsně po ní,“ dodal k věci Zeman.

Na portálu se uvádí, že kromě Ťokova odchodu by se v nejbližší době měla ke svém konci ve vládě vyjádřit i Marta Nováková (ANO). Ta je v současné době ministryní průmyslu a obchodu. Podle něj je to jen otázka času.

„Paní ministryně Nováková, na rozdíl od pana ministra Ťoka, se ke svému případnému odvolání ještě nevyjádřila. Předpokládám, že tak učiní v nejbližších dnech,“ míní Zeman.

Kdo však ministra dopravy nahradí? Jedním z možných uchazečů na tento post je exprimátor Brna Petr Vokřál (ANO). Co se týče Novákové, její funkci by mohl eventuálně převzít místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.

