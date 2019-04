Tušil někdo, že tím „pusťte nás na ně” byl myšlen program KSČM? Piráti rozesmáli internet

Předsedkyně pražských komunistů a bývalá zastupitelka Marta Semelová obvinila pražskou pobočku pirátů z toho, že si osvojili program KSČM, když navrhli, aby se zjišťovaly prázdné byty, jejichž majitelé by poté případně měli platit vyšší daň. Prohlášení Semelové včera zveřejnily Novinky.cz. Tato zpráva vyvolala ironickou reakci mnoha českých veřejných činitelů s nejrůznějšími politickými názory.

„Myslím, že asi málokterý Pražan tušil, že tím ‚pusťte nás na ně‘, byl myšlen program KSČM....” uvedla 1. místopředsedkyně Občanské demokratické strany (ODS) Alexandra Udženija.

„Který komunistický návrh na zdanění prázdných bytů nakonec projde? Ten od Pirátů, nebo od KSČM? Odečítání elektroměrů, ani sušenka pod rohožkou, aby se zjistilo, zda v bytě někdo bydlí, není správná cesta. Hlavní je zjednodušit předpisy a začít stavět byty,” přidal se k ní oficiální účet ODS na Facebooku.

„Novodobí bolševici vykradli program KSČM. Kouzelné!“ napsal tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru.

„Nechápu, proč se rudá Semelová diví, že Piráti vykradli program KSČM, a přišli se zdaněním prázdných bytů. Piráti přeci neuznávají duševní vlastnictví, krádež myšlenek je tak často jejich výrobní postup. Jen se divím, že kradli zrovna v programu komunistů. Copak jsme se z historie dost nepoučili?!” diví se poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák za hnutí STAN.

„Říkám to už delší dobu, že Piráti jsou horší než komunisti, a teď se dozvídám, že co se týká zdanění prázdných bytů byl vlastně program komunistů a Piráti si jejich volební program osvojili. Je to hnus, velebnosti,” prohlásil člen zastupitelstva na Praze 12 a předseda Klubu zastupitelů za hnutí ANO na Praze 12 Michal Pinc.

Předseda TOP OP Jiří Pospíšil dříve kritizoval myšlenku o analýze na zjištění prázdných bytů, označil jej za špehování. Mohlo tím dojít ke koaliční krizi v Praze, ale minulý pátek se koalice dohodla na tom, že prázdné byty problémem jsou, ale kontrolovat, jestli někdo v bytě žije, nikdo nebude. Nebudou zaváděny ani vyšší daně.