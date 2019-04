DONBAS. PŘÍHRANIČÍ – premiéra v Praze nehledě na bojkot kin

Pro informaci. V únoru 2014 došlo v důsledku mnohaměsíčního soupeření mezi ukrajinským prezidentem a opozicí ke státnímu převratu. V Dněpropetrovsku, Oděse, Charkově a v dalších městech Ukrajiny začaly masové demonstrace, které vyjadřovaly nové kyjevské moci nedůvěru. Na Krymu, v Luhansku a Doněcku se konala referenda o faktické nezávislosti těchto regionů. V reakci na to schválila Rada pro národní bezpečnost 13. dubna 2014 rozhodnutí o zahájení rozsáhlé vojenské operace na východě země.

Film se odehrává v srpnu 2014 na okraji Doněcku. Mladý voják ukrajinské armády Andrej Sokolov vyslaný do zóny bojů jako řidič se zachraňuje před ostřelováním a dostává se do sklepení obytného domu, kde se nuceně seznámí s několika naprosto různými lidmi. Ti přišli z různých stran, mají různé osudy a názory. Ale všechny spojuje jeden sen, aby tato válka co nejdříve skončila.

Premiéra snímku Renata Davleťjarova DONBAS. PŘÍHRANIČÍ se konala na Mezinárodním filmovém festivalu v Římě v říjnu 2018. Organizace filmové premiéry v Praze však byla velmi obtížná.

„Ještě koncem února jsem začala hledat místo pro premiéru, konkrétně Atlas, jeho manažer komunikoval se mnou do doby, než jsem mu poslala podrobný popis, název a jméno režiséra,“ uvedla v rozhovoru pro Sputnik pořadatelka premiéry, překladatelka a občanská aktivistka Naděžda Mikulášková. „Zdůvodnil to tím, že se to rozchází s koncepcí jejich programu, navíc mají velmi dobré vztahy s ukrajinským velvyslanectvím a nebudou podporovat náš film, pohledem ze strany Ruska. Pak byly ještě další odkazy, a když jsem zjistila, že síť kin patří jednomu majiteli, rozhodli jsme se pro kinosál v galérii ABF. Po promítání filmu proběhne diskuse za účasti jedné z obětí občanské války z Doněcké oblasti, která po bombardování ukrajinskou armádou ztratila dceru a manžela, přišla o část ruky. V současné době žije v Moskvě. Údajně naše společnost podporuje ukrajinskou stranu a distancuje se od filmu ruského režiséra, s čímž my jako organizátoři zásadně nesouhlasíme a tímto dáváme možnost českým divákům, aby si udělali svůj vlastní názor,“ dodala.

Premiéra filmu DONBAS. PŘÍHRANIČÍ a diskuse se uskuteční 10. dubna 2019 od 16 hodin v Nadaci ABF, Václavské nám. 21, 1. odvysílání filmu v Rusku je naplánována na toto jaro.

