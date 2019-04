Další odchod! Končí ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Víme, kdo ji nahradí!

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková je další, která končí ve funkci. Ministryně to oznámila ve středu s odvoláním na rozhodnutí premiéra Babiše.

„Pan předseda vlády Andrej Babiš mě informoval o zamýšlené změně na pozici ministra průmyslu a obchodu. Respektuji toto rozhodnutí. Informovala jsem pana premiéra o rozpracovaných projektech, které jsou velmi aktuální a ve prospěch českých občanů a firem. Termín ukončení mého působení ve funkci je na dohodě pana předsedy vlády s panem prezidentem,” oznámila ministryně v krátkém prohlášení.

© AFP 2019 / Respekt magazine/ Matej Stransky „Udělal velký kus práce.“ Zeman přijme Ťokovu demisi a očekává odchod Novákové

Také uvedla, že další komentář poskytne po středečním jednání na Pražském hradě. Prezident Miloš Zeman se s premiérem Andrejem Babišem setkal dnes, tedy ve středu, a to ve 13.00 hod. Po jednání na Pražském hradě Babiš oznámil, že novými členy kabinetu budou Karel Havlíček a Vladimír Kremlík.

O tom, že by Novákovou měl nahradit předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček psaly i Hospodářské noviny.

O konci Novákové se v kuloárech mluví už dlouho. Opozice například žádá její odvolání kvůli nedávnému incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zachraničních investorů se zástupci ministerstva. Ministryně čelila kritice i v únoru, kdy prohlásila, že důvodem drahých mobilních dat v Česku je přílišné využívání bezdrátových wi-fi sítí.

V pondělí 8. dubna o svém odstoupení informoval i ministr dopravy Dan Ťok, který skončil na vlastní žádost. Na jeho post dle Babiše nastoupí současný náměstek na ÚZSVM Vladimír Kremlík.

Co se týče jmenování nových ministrů, prezident Miloš Zeman dříve uvedl, že by je mohl jmenovat ještě před svou návštěvou Číny, popřípadě těsně po ní. Do Číny se Zeman chystá po Velikonocích.