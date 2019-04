Za neshody mezi Bartošem a Zemanem může... správně, zase Rusko!

Šéf Pirátů Ivan Bartoš poskytl portálu Forum24 rozhovor, v které se doktl různých témat. Promluvil v něm například o boji s korupcí, o tom, jaký je jeho vztah k českému prezidentovi Milošovi Zemanovi či prozradil, co si Piráti myslí o členství ČR v EU a NATO.

Jako jeden z dotazů portálu zaznělo to, jaký vztah mají Piráti k členství České republiky v Evropské unii a NATO. Bartoš uvedl, že si myslí, že je členství ČR v těchto dvou organizacích správným krokem.

„Česká republika je součástí obou dvou těchto organizací a je to myslím velice správně. Nikdy jsme členství ČR v EU ani NATO nezpochybňovali, což neznamená, že nelze o chybách či nedostatcích hovořit. Otázka exitu kterékoliv z nich nebyla nikdy v programu Pirátů, ale ostatně to není ani otázka české politiky. Z NATO chtěli nebo chtějí vystoupit pouze KSČM a z EU nyní již zcela otevřeně SPD,“ uvedl šéf strany.

© AFP 2019 / Krystof Hofman Okamura: Totální podraz na voliče! ANO, ČSSD a Piráti chtějí vykastrovat zákon o referendu

Bartoš také dodal, že podle jeho názoru těmto dvou partajím udělala některá „liberáln픓 média tzv. medvědí službu. Původně totiž z této otázky, která nebyla nikdy fakticky na stole, udělala jedno z témat voleb

Dalším tématem byl boj s korupcí, na který strana dle portálu před volbami vsadila. Co si šéf Pirátů myslí o majetkovém přiznání politiků a je dle něj problém korupce všudypřítomným problémem v ČR? I v tom má Bartoš jasno. Dle jeho mínění jsou totiž „majetková přiznání politiků naprostý základ“.

„Proč myslíte že z doby panování Pavla Béma a Hulínského nejsou jejich majetková přiznání ani v archivu. Dle posledního vyjádření se ztratila. Systémová korupce v ČR je zde desítky let prostřednictvím státních zakázek soukromým firmám, kde jsou konečnými vlastníky politici či jejich příbuzní,“ reagoval na dotaz portálu.

Poté doplnil, že neexistence veřejného rejstříku konečných vlastníků je jen ukázkou toho, jak to v Česku chodí. A právě to se jeho strana snaží lidem vysvětlovat. Toto téma by se dle něj nemělo přehlížet ani zlehčovat, jelikož „problém korupce zabíjí potenciál občanů v ČR“.

„Republika sice navenek vypadá suprově, protože máme dobrý export či HDP. Situace doma je však žalostná od úspor domácností, přes exekuce, nízké mzdy, neopravené silnice. To není vina lidí. To je vina hamižných politiků a jejich firemních kamarádů,“ dodal k věci.

V neposlední řadě padl dotaz na to, jaký názor má šéf Pirátů na chování českého prezidenta. Na to Bartoš reagoval tak, že v této věci je jeho postoj spíše konzistentní.

„S prezidentem Zemanem a jeho kroky se dlouhodobě neztotožňuji, co mi nejvíce vadí je jeho proruská vstřícnost doprovozená neochotou respektovat ústavní pořádek i neochotou uznat vlastní chyby. A samozřejmě problematický ansámbl prezidentových lidí v čele s poradcem Mynářem bez prověrky, který za podezřelých okolností manipuluje se zakázkami v Lánech. Intervenci v otázkách, jak mají probíhat soudy, teď řeší zejména senátoři, ale za nás tato dlouhodobá kauza není rozhodně uzavřena,“ dodal.

V rozhovoru se pak vyjádřil také k výkonům některých ministrů současné české vlády a stejně tak prozradil, v jaké frakci by jeho strana usedla, pokud by uspěla ve volbách do Evropského parlamentu. Ty se budou v Česku konat ve dnech 24. – 25. května.