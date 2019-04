Sólojízda Klause mladšího. Dokáže převzít elektorát Miloše Zemana?

Jak uvádí autor článku, k úspěchu nové politické formace nestačí jen známá tvář lídra. Příkladem dle něj je neúspěch Zemanovců či převzetí Národních socialistů expremiérem ČSSD Jiří Paroubkem. Na druhou stranu ale komentátor poukazuje na to, že Tomio Okamura se svým sóloprojektem uspěl.

Podle Honzejka Klaus mladší bude blíž Okamurově úspěchu než Paroubkově propadáku. „Zatímco ve většině oborů to synové slavných otců nemají snadné, v politice to bývá obráceně a Klaus mladší čerpá ze svého příjmení nemalou politickou dividendu,“ vysvětluje svůj názor.

„Ve prospěch Klause mladšího hrají i další záležitosti. Dokáže, podobně jako Miloš Zeman nebo Tomio Okamura, velmi dobře napřímo komunikovat s voliči. Je to vidět nejen na jeho Facebooku, kde má přes sto tisíc příznivců a kde tisíce interakcí získá cokoli, včetně fotografie nakrájeného uzeného, ale i na živých reakcích z jeho besed s voliči všude možně. Klaus mladší to prostě s lidmi umí, a pokud vyjede, jak slibuje, i do té nejzapadlejší vesnice, nepochybně pro svůj projekt hlasy získá,“ dodává.

Komentátor si také myslí, že Klaus mladší zvolil jako základ své politiky vcelku chytlavá témata, které mají v Česku statisíce posluchačů. Má tím na mysli téma ohrožení národní suverenity Bruselem a ohrožení tradičního světa politickou korektností.

„To, co slibuje svým voličům Václav Klaus mladší pod heslem Občan-rodina-stát, není lepší budoucnost, ale spíš návrat do ‚lepší minulosti‘, respektive do toho, co oni sami za ‚lepší minulost‘ považují. A poptávka je značná,” píše.

Honzejk se také pozastavil nad tím, kdo bude tuto Klausovu stranu volit. Podle jeho názoru to s největší pravděpodobností většinově nebudou voliči současné ODS , protože ti jsou příliš liberální a příliš pragmaticky proevropští. Autor článku si tak myslí, že svůj voličský kmen bude rekrutovat z hardcorových antiunijních konzervativců, a především z dnešních voličů Tomia Okamury, kterému, soudě podle preferencí, už dobíhá doba politické trvanlivosti.

Největší potíží Klause ml. však podle komentátora bude najít kvalitní spolupracovníky. Jak uvádí, není pravděpodobné, že by lidé z ODS, které se s Klausem mladším sympatizují, riskovali svou budoucnost v nejistém projektu.

„Na zboření české politické scény projekt Klause mladšího stačit nebude. Ale relativně, míněno nad pět procent, uspět může. A může tak naplnit svůj hlavní cíl − budovat si základnu pro prezidentské volby v roce 2023, kde bude chtít převzít elektorát Miloše Zemana. Což se mu nakonec může docela dobře povést,“ uzavírá celou věc autor článku.