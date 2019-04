Zrada ČR a zdravého rozumu? Štětinu obvinili z pozvání milionů Afričanů do EU

Český europoslanec Jaromír Štětina se na své facebookové stránce podělil o e-mail, v němž se píše, že hlasování v Evropském parlamentu pro usnesení, které má zajistit bezpečné cesty pro uprchlíky, lze považovat za zradu Česka a za pozvání milionů Afričanů do EU. Odpověď europoslance na daný e-mail však pobouřila uživatele sítě, kteří ihned reagovali v komentářích.

„Vážení poslanci, hlasování pro usnesení č. 2018/2899 lze považovat za zradu ČR, Evropy i zdravého rozumu. Bod 23 („Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby ... zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU“) je pozvánkou milionům Afričanů do EU,“ cituje obdrženou zprávu Štětina.

Podle odesílatele totiž dané usnesení v několika směrech zhoršuje rizika dalšího vývoje v Evropě i v Africe a jeho realizace povede k většímu ohrožení těch, kdo již do EU přišli.

Štětina však popřel, že by toto usnesení bylo pozváním uprchlíků do EU. Podle něj je to nesmysl.

„Vy zřejmě nevíte, že v EU nikdo nemá právo na azyl, ale každý má právo o azyl požádat,“ dodal k věci europoslanec.

Odpověď Štětiny však vyvolala poněkud nepříjemné reakce, které se objevily v komentářích.

„To je pravda, ale jak je vyřešeno, co s těmi, kteří azyl nedostanou?“ napsal jeden z uživatelů.

„Prosím, jak zajistit „legální cesty“? Jak zajistit, aby je přijaly země, odkud emigrují, zpět? Existuje statistika o počtech přišedších a vrácených? Nenalháváme si naděje, které se nenaplňují? A prosím, abyste mne nepovažoval za xenofoba, ani rasistu,“ reagoval na výrok Štětiny uživatel Martin Rejman.

„Pane Štětino, zase nás oblbujete,“ nařkl europoslance další uživatel sítě.

„Vzpomeňte si na Štětinovu vysněnou vizi ČR s třetinou černých, s třetinou žlutých a s třetinou bílých obyvatel. Takových pomatenců je v EU hodně. Stále ještě existují celé politické strany, které se domnívají, že naprostá demokratická diversita je pozitivní a je řešením nízké porodnosti původních Evropanů. Stále ještě existují politické strany, které se domnívají, že masová imigrace představuje ekonomický a sociální přínos. Stále ještě existují v Evropě politické strany, které jsou přesvědčeny, že naředění původního obyvatelstva otupí jeho schopnost vzpouzet se vládnoucím elitám. A především je hodně těch, kterým podobné počiny EU pomáhají legitimizovat a legalizovat jejich příjmy generované pašováním lidí do Evropy,“ uvedl Přemysl Juřička.

V dalším komentáři pak stálo: „Pane Štětino, Vy a Vám podobní přivedete Evropu do nezvratného stavu, kdy se naše tradice, kultura, hospodářství a staletími vybojované postavení rozpadne a vznikne něco nového, ovšem již neevropského, netradičního, jiného. A já jsem nyní relativně spokojený pracující Čech, který odvádí daně a je rád za vybudované a změny k jinému nechci!!!“

Komentáře uživatelů redakce ponechala v původním znění