Platit méně, dostávat víc a utrácet, jak chceme my. Výrok Piráta spustil nečekanou reakci

„Domlouváme na Slovensku společný postup pro vyjednávání rozpočtu EU. Máme shodu: Chceme platit méně, dostávat víc a utrácet, jak chceme my. Mezinárodní politika je jednodušší, než si myslíte,“ napsal na Twitteru Ferjenčík.

Tento příspěvek člen Pirátů zveřejnil 9. dubna a na internetu okamžitě vyvolal lavinu reakcí. Jedním z těch, kteří se k věci nebáli otevřeně vyjádřit, byl i Vladimír Foltán. Ten na síti napsal:

Jako první mě napadlo, že si Prchal spletl účty, které spravuje a místo za Babiše, to prdnul sem...

Pokud se takhle má k ostatním členům chovat sebevědomý partner a spojenec, tak potěš koště...

​Dalším, kdo neváhal toto poněkud netradiční prohlášení Ferjenčíka okomentovat, byl šéf ODS Miroslav Kalousek.

„Tohle je naprosto geniální nápad! Chce to jenom maličkost: Najít jiné země, které budou ochotně platit více, dostávat méně a nebudou nám mluvit do toho, co budeme dělat s jejich penězi. Ale to zkušení pirátští diplomaté jistě hravě zvládnou,“ stojí v jeho příspěvku.

I uživatelé Twitteru reagovali různě. Většinou psali, co všechno by si přáli, aniž by nemuseli hnout ani prstem. Vzali to tedy s nadhledem a vtipně poznamenávali:

„Já to říkal šéfovi. Chci makat méně, dostávat více a do práce chodit kdy budu chtít.“

Jiní psali, že doufají, že výrok Ferjenčíka byl myšlen ironicky a šlo o fake. „Hele, víš že už není prvního dubna, že jo?“ stálo v jednom z komentářů.

Není to však poprvé co Mikuláš Ferjenčík ostatní šokoval svými výroky. Na svém Facebooku nedávno zveřejnil příspěvek, v němž kritizoval zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta HDP. Konkrétně okomentoval diskusi ministryně práce a sociálních věcí ČR a místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové s europoslancem Luďkem Niedermayerem o udržitelnosti rozpočtu, která proběhla v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT.

„Zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl,“ napsal poslanec.

