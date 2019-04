Odvádí pozornost? Fischer, spojený se skandálem strojírny, útočí na Kellnera kvůli Číně

Senátor Pavel Fischer chce, aby miliardář Petr Kellner přišel do Senátu a promluvil o spolupráci své firmy PPF s Čínou. Hlavním důvodem je prý to, že společnost PPF podepsala s firmou Huawei memorandum o spolupráci. Napsala o tom televize ČT 24.

V článku se píše o tom, že společnost PPF podepsala Dohodu o porozumění a rozvoji telekomunikačních sítí páté generace s čínskou společností Huawei minulý rok v listopadu na česko-čínském podnikatelském fóru v Šanghaji, které slavnostně otevřel prezident Miloš Zeman. V prosinci téhož roku vydal NÚKIB vydal své varování vůči čínské společnosti.

Podle senátora Fischera jde o bezpečnost, která by mohla být touto spoluprací narušena.

„Z Číny se stal rival, vyzyvatel. A firma Petra Kellnera udělala takové smlouvy s firmou Huawei, která je v hledáčku bezpečnostních služeb už tolik let v Evropě, že to musí každého zajímat. Tady už nejde jenom o byznys. Tady jde o bezpečnost deseti milionů českých občanů, a proto nás to musí zajímat,“ řekl v ČT senátor Fischer.

Představitel PPF Vladimír Mlynář se domnívá, že jsou bezpečnostní rizika v souvislosti s čínským výrobcem přeceňována.

„Naše memorandum je obecné, není nijak obchodně zavazující. Huawei nebyla označena v Česku za riziko. NÚKIB přinesl jen varování. Ta přesná citace zní, že se mají provést bezpečnostní opatření ke snížení rizika. My teď spolu s dalšími institucemi, kterých se to týká, provádíme bezpečnostní audit,“ tvrdí člen představenstva PPF Mlynář.

© AFP 2019 / Wang Zhao Média: Český spor o Huawei je mikrokosmem evropské debaty o tom, zda zůstat s Washingtonem

Sám je ochotný Kellnera na schůzce se senátory zastoupit. „Souhlasím s panem senátorem, že kybernetická bezpečnost je strašně důležitá. My budeme moc rádi, když ta debata povede k tomu, že stát přestane nakupovat nejlevnější řešení a skutečně bude investovat do bezpečnosti. Já dokonce souhlasím i s tím, že máme mít partnerský vztah s Čínou rovný. Ale vůbec nechápu, proč jsme my jako soukromá firma zatahováni do této debaty,“ uvedl Mlynář.

Fischer zastává názor, že bezpečnostní rizika, která představuje Huawei, by měla zajímat všechny podnikatele. „Evropské firmy byly pod kobercovou palbou odposlouchávání a špionáže za pomocí techniky Huawei. Žijeme ve studené válce,“ uvedl senátor.

Mlynář to označil za nesmysl. Současná spolupráce mezi PPF a Huawei je podle něj moc malá na to, aby mohla někoho ohrozit.

„Naše síť CETINu je asi z 20 procent tvořena prvky Huawei a naše 4G síť je celá postavená na Nokii, Siemensu,“ dodal Mlynář.

Podle Mlynáře je PPF ochotná spolupráci s Huawei přerušit, kdyby české úřady trvaly na tom, že pro budování sítě 5G představuje čínská firma riziko.

© REUTERS / Kacper Pempel NÚKIB nemá strach ze soudů. Huawei obdržela odpověď na dopis

Na začátku února se Huawei proti tvrzení NÚKIB ohradila a v dopisu vládě i úřadu požadovala upravit, nebo zrušit varování před svými technologiemi. Společnost oznámila, že je připravena bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Vláda následně projednala dopis v utajeném režimu.

Společnost PPF se mimo jiné chlubí tím, že změnila zahraničněpolitickou orientaci Česka.

„PPF provozuje vlastní zahraniční politiku, která je dost v rozporu se zahraniční politikou České republiky, poněvadž ji orientuje východním směrem. A navíc buduje dobré vztahy s režimy, které nejsou demokratické,“ řekl v pořadu 168 hodin politolog Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

Podle odborníků je velmi důležité, že Kellnerovy firmy měly při vstupu na čínský trh podporu českých politiků. „Pro průnik společnosti PPF na čínský trh, respektive pro zisk celostátní licence, byl samozřejmě zásadní obrat české zahraniční politiky. V tom obratu české zahraniční politiky, v otevření se Číně v roce 2014, sehrál zásadní úlohu prezident Miloš Zeman,“ zdůraznil sinolog Martin Hála.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Nepodložená obvinění a diskriminace! Huawei okomentoval vyloučení z české zakázky

Prezident Zeman Kellnera několikrát chválil. „Já bych ocenil krok Petra Kellnera, který zejména v době, kdy tady byla nejzuřivější kampaň proti Huawei, uzavřel s touto firmou konkrétní smlouvy, které navázaly na memorandum o porozumění z Šanghaje . To byl odvážný krok a myslím si, že se Petru Kellnerovi i vyplatí,“ uvedl prezident v polovině března pro TV Barrandov.

Mlynář také dodal, že PPF je jako soukromá firma zatahována antizemanovci do politiky. „Veďte si politickou debatu, ale nezatahujte nás do toho. Celý ten problém je, že se Čína stala vnitropolitickým tématem mezi antizemanovci a panem prezidentem,“ uvedl.

Firma Pražská strojírna, ovládaná magistrátem hlavního města, chce zpět více než milion korun, které v minulosti vyplatila nynějšímu senátorovi a bývalému prezidentskému kandidátovi Pavlu Fischerovi. Tvrdí, že Fischer neodvedl poradenskou práci, jak se k tomu v roce 2016 smluvně zavázal.