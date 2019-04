Ministerstvo vnitra utáhlo kohoutky a dotace neziskovek dalo policistům. TI už si stěžuje

V článku se setkáváme s názory odborníků z této oblasti.

Právník protikorupčního spolku Oživení Marek Zelenka vyjmenoval několik stížností, kvůli kterým se lidé obrací na neziskovky.

„Jde třeba o ‚cinklé‘ zakázky na autobusovou dopravu v Třebíči nebo České Lípě, neoprávněně vysoké odměny vyplácené politikům v městských firmách, potom se třeba už deset let soudíme s Českými drahami, které nám nechtěly dát informace o prodeji pozemků Masarykova nádraží v Praze,“ uvedl.

David Ondračka, ředitel Transparency International, se domnívá, že se kvůli tomu neziskovky nebudou zapojovat do větších projektů.

„Museli bychom odmítat některé složité kauzy, na které potřebujeme právníky, asistenty, analytiky, kteří se jim věnují. Takže jediný dopad je, že služba, kterou dneska specializované nevládní organizace nabízejí, by byla užší,“ vysvětlil.

Podle mluvčí resortu Hany Malé byla částka 1,1 milionu korun z programu prevence korupčního jednání potřeba jinde. Z ušetřené sumy se použije 100 tisíc na evropské asistenční a krizové linky a čtvrt milionu se přidá na program prevence domácího násilí.

„Dále je třeba zajistit adekvátní financování nové priority policie v oblasti prevence kriminality, a to je boj proti alkoholu a návykovým látkám za volantem a široká prevence v této oblasti,“ uvedla Malá. Do této oblasti přesunulo ministerstvo vnitra nejvíc peněz, a to 750 tisíc.

Nemyslí si ale, že by o protikorupční aktivity už nebyl zájem. „Ministerstvo má zájem na podpoře smysluplných a efektivních aktivit v oblasti boje proti korupci ze strany neziskových organizací. Nicméně má také zájem na zajištění i dalších priorit v oblasti prevence kriminality, které pokládá za stejně důležité,“ dodala.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky je koncepce vypočítána na celé funkční období vlády, takže se peníze mohou zvýšit později. „Nikde není napsáno, že finanční prostředky nakonec nebudou navýšeny na cirka pět milionů korun,“ uvedl.

Centrum pro oběti domácího násilí ProFem před nedávnem zveřejnilo zprávu, ze které vyplývá, že třetina mladých lidí, kteří kdysi byli nebo jsou ve vztahu, zažili ze strany partnera domácí násilí.