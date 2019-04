„Co to je!?“ Babiš ostře zkritizoval CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism

Noviny uvedly, že český premiér dnes na setkání zkritizoval roztříštěnost v podpoře exportu mezi českými podnikateli. „Je potřeba, aby podpora exportu byla pod jednou střechou,“ uvedl Babiš.

Premiér narážel konkrétně na fungování agentur CzechTrade CzechInvest či CzechTourism.

„Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?“ zeptal se český premiér a kritizoval v této oblasti „věčný souboj mezi ministerstvem zahraničí, průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj“.

Babiše podpořil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ. „Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit,“ uvedl.

Babiš se během fóra také setkal se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Po jednání uvedl, že čínské investice v České republice zatím nejsou na uspokojivé úrovni. Zároveň dodal, že je třeba, aby se „bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu“.

V Chorvatsku doprovází Babiše přes 20 českých podnikatelů.

Premiér také doufá, že se obchodní vztahy mezi ČR a Čínou ještě zdynamizují po návštěvě českého prezidenta Miloše Zemana v Číně, která je plánovaná na konec dubna.

„Čína je obrovský trh, měli bychom vědět, co chceme a co nám v tom brání. Vy byste to měli vědět,“ vzkázal Babiš českým podnikatelům.

Zároveň doplnil, že až nastoupí do funkce nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rád by s ním téma agentur na podporu exportu a celé zahraniční sítě probral a našel nějaké řešení. „Důležité ale rovněž je, abychom měli informace od vás, z terénu,“ dodal český premiér.