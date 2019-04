Okamura: Jako kolonie hradíme zdravotní péči bohatým zemím

K tomuto problému se poslanec vyjádřil ve světle zdravotnického vzdělání.

„Jako kolonie hradíme zdravotní péči bohatým zemím. Zhruba pětina českých studentů medicíny chce po vysoké škole odejít z Česka, přestože vystudovali zdarma za peníze českých daňových poplatníků. A třetina z těch, kteří chtějí jet za prací do zahraničí, tam plánuje zůstat 11 a více let,” bije na poplach Okamura.

Dále podotkl, že studium medicíny je přitom pro stát jedno z nejdražších vůbec a pohybuje se v řádu miliónů na jednoho studenta.

Podle jeho slov, jednou z cest, jak řešit zmíněné komplikace, je navyšování platů lékařů.

Zároveň poslanec vyslovil názor, že je ale potřeba uvědomit si, že lidé, kteří získávají vysokoškolské vzdělání z veřejných prostředků zdarma, by neměli mít právo odejít pracovat ihned do ciziny.

„Je přeci nespravedlivé, aby i dělníci a nevysokoškoláci platili ze svých daní vzdělání lidem, kteří půjdou pracovat do zahraničí, své služby budou odvádět cizincům a u nás nebudou platit ani daně. Připravujeme za naše daně odborníky a lékaře pro potřeby německé zdravotní péče. A co je nabídnuto nám místo našich lékařů? Lékaři z Ukrajiny! To je koloniální vykořisťování České republiky a okrádání daňových poplatníků,“ rozhořčil se Okamura.

Poslanec na sociální síti navrhl, že pokud někdo za veřejné prostředky všech vystuduje vysokou školu, měl by minimálně pět let pracovat a zůstat v ČR. Teprve poté jít případně do ciziny. A ten, kdo by chtěl odejít do ciziny pracovat hned, by ale musel zaplatit plnou náhradu nákladů na vzdělání.

„Není spravedlivé, aby český občan hradil kvalitní zdravotní péči Němcům v Německu a jiných takzvaně bohatých zemích,“ prohlásil autor příspěvku.

Příspěvek Okamury vyvolal na sociální síti rozsáhlou diskuzi.

Richard Biba: „Ono by bohatě stačilo navýšit příjmy. Když absolvent lékařské fakulty po absolvování dostane plat 14.000,--Kč hrubého měsíčně a to po celou dobu přípravy na atestaci, je něco hodně špatně. A když tomu samému nabídnou tu samou pracovní pozici v Německu za 3.500,--- EUR měsíčně, není, myslím, taková záhada, proč jich tolik odchází... “

Další ukázali zcela kritický pohled.

„Jaký si to uděláme, takový to máme. Nechráníme si český stát, české občany, necháníme si půdu, vodu, bohatství nerostné ani lidské," napsala Eva Bastová.

Pochopení snahy mladých lékařů odjet do ciziny vyjádřili jiní komentující.

Karel Šlaj: „A cizinci mohou přijít pracovat k nám. Podle mě férovka. Studenti nemůžou za to, že stát je neschopný jim zařídit důstojné pracovní podmínky v oboru.“