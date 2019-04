Bylo by lepší mít Rakousko-Uhersko! Takhle nadchl příspěvek Volného o krocích Orbána

Tentokrát jde o rozhodnutí prezidenta nezjemňovat legislativu, která by dovolila Sorosově Středoevropské univerzitě zůstat v zemi. Dříve maďarská vláda nepotvrdila smlouvu, která by této vysoké škole umožnila další působení v Maďarsku. Středoevropská univerzita (CEU) v Budapešti byla založená americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem. Navíc byla přijata novela zákona, která zabraňuje fungovaní takové instituce.

Na striktní postup Orbána zareagoval na svém Facebooku i předseda hnutí Jednotní - alternativa pro patrioty, Lubomír Volný.

Někteří uživatelé v reakci na tento příspěvek zaútočili na Sorose a jeho aktivity. Razantními slovy někteří nešetřili.

Milan Peleška: „Sóroš bez ohledu na to, jaký má původ, což mně tolik netrápí, je odporná, úskočná, podlá, „kapitalistická krysa“, která zbohatla nikoliv svojí pílí a schopnostmi, ale sprostou „bankovní“ zlodějnou na kurzech libry, kdy okradl všechny občany Británie, protože „systém“ měl regulační „díry“ a prašivý spekulant Sóroš toho využil!!! Podobní „chytráci“ jsou v Číně stříleni veřejně na sportovních stadionech a každý si nad nimi jenom odplivne!!! Proto také všechno, co pochází od tohoto finančního „potkana“ je prašivé a vůbec se nedivím Orbánovi, že ho po právu vypakoval z Maďarska a v tomto případě má Orbán na své straně i světovou veřejnost!!! Finanční „prašivina“ a „rakovina“ typu Sóroš nesmí mít na světě nadále zelenou, protože nás všechny na světě vede do ekonomické záhuby!!!“

Další přišli s nelichotivou nabídkou postupu vůči Sorosovi.

„Sekerami, sudlicemi, naložit pár ran na záda,” napsala uživatelka se jménem Kartářka Dana Edith.

Jiní se neudrželi a napsali o historických paralelách.

Karla Řápková: „Někdy se mi zdá, že by bývalo bylo vhodnější mít Rakousko-Uhersko!“