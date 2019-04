Kvalita piva bude horší. Co je příčinou této hrozby?

Uvádí se, že vědci budou muset hledat cesty, jak zajistit kvalitu klíčové suroviny pro výrobu tradičního českého nápoje.

Odborníci předpokládají, že řešení by mohlo spočívat v genetické úpravě ječmene tak, aby byl odolnější. Podotýká se, že změnu by mohl přinést multidisciplinární vědecký přístup zahrnující genetiku a molekulární biologii.

V článku se upozorňuje na další problematický detail. Jde o to, že zemědělci stále častěji nahrazují jarní plodiny ozimy, aby se vyhnuli ztrátám. Následně sladovny dostávají méně kvalitní suroviny, které jsou dražší než v minulosti.

Podle odborníků jedním z možných řešení problému je zlepšení mohutného kořenového systému ječmene.

„Tady ale vidím přínos pouze pro případy letního sucha. Pro situace posledních let, kdy bylo výrazné sucho na jaře, bude tento princip neúčinný, protože rostliny nebudou schopny mohutný kořenový systém vůbec vytvořit,“ okomentoval situaci vedoucí brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Vratislav Psota.

Dalším opatřením by mohlo být zajištění větší dostupnosti draslíku ve stresových podmínkách. To by přispělo k udržení správného vývoje rostlin, a k dosažení potřebné sladovnické kvality zrna ječmene.

Podle názoru sládka Ivana Chramosila, změny v produkci a kvalitě sladovnického ječmene byly vždy, ale nyní jsou výkyvy opravdu obrovské a bude se to zhoršovat.

„Loňský rok byl jeden z nejhorších, co pamatuji. Nejen na parametry ječmene, ale i na výnos z hektaru. Když vyjde špatně produkce sladovnického ječmene, tak ve sladovně s tím mohou udělat už jen minimum,“ dodal odborník.