4500 korun za hodinu? Kremlík ještě ani není ministrem a už teče mu do bot

Kremlík jako šéf právního úseku na ministerstvu dopravy podepsal v roce 2007 smlouvu o poskytování právních služeb za půl miliardy korun. Tu později Nejvyšší kontrolní úřad označil za nevýhodnou pro stát.

„Účinkování pana doktora Kremlíka na našem ministerstvu v roce 2007 bylo krátké a bylo ze všeho nejvíce spojované s touto smlouvou, ke které byly na našem úřadě velké připomínky už ve chvíli, kdy vznikala,“ cituje portál jednoho z bývalých zaměstnanců ministerstva s podrobnými informacemi o smlouvě, jenž si nepřál být jmenován.

Jakmile přišel Kremlík na ministerstvo dopravy pod vedením Řebíčka, byl jmenován ředitelem nově vytvořeného právního a IT úseku. Právě díky tomu smlouvu podepisoval on. Po jeho odchodu byla jeho pozice během několika měsíců zrušena, píše Aktuálně s tím, že po svém odchodu z ministerstva zamířil Kremlík do Advokátní kanceláře Volopich - Tomšíček & spol. Daniel Volopich přitom byl jedním z těch, kdo díky smlouvě získal zakázky.

Česká média žádala po Kremlíkovi, aby smlouvu vysvětlil. Ten řekl, že pouze plnil přání tehdejšího vedení ministerstva.

„Vše proběhlo podle zákona o veřejných zakázkách a soutěž nebyla nikdy nikým zpochybněna, přestože byla opakovaně přezkoumávána i ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž,“ cituje Aktuálně slova Kremlíka.

Zveřejnění smlouvy vymohla u soudu organizace Děti země. Po jejím zveřejnění vyšlo najevo, že obsahovala právní úkony i za částku 4500 korun za hodinu. Na jejím základě také mohli být zaměstnávání externí právníci v rámci služeb, které by zvládli i právníci samotného ministerstva dopravy či jiných státních organizací.

Vladimír Kremlík se má jako kandidát za ANO na post ministra dopravy v pondělí setkat s prezidentem Milošem Zemanem.