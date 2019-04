Český poslanec našel způsob, jak zastavit růst cen na potraviny a alkohol

Pirát rozbouřil stojaté vody českého rybníčku. Veřejně řekl názor, který si myslí hodně lidí v republice. Jen se jaksi nenosí. Není ideologicky správný. Česko musí zbrojit, plnit plán Severoatlantické aliance. To si myslí většina politiků. Poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík si ale myslí, že by peníze místo obrany měly jít do potřebnějších oblastí. Narazil na tvrdou kritiku.

Minulou neděli 7. dubna se ve studiu u Václava Moravce sešla sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s europoslancem Luďkem Niedermayerem. Bavili se také o udržitelnosti našeho rozpočtu, který na tom je prazvláštně. To přimělo pirátského politika Ferjenčíka k osobnímu stanovisku o tom, jak by se lépe mělo nakládat s penězi daňových poplatníků. Na sociální síti Facebook napsal: „Za těch 50 miliard, které by to stálo navíc oproti současnému stavu, bychom mohli zvednout platy všem učitelům o 20 000 korun měsíčně, nebo udržet důchodový systém nad nulou do roku 2035. Neumím si představit, že česká společnost dá větší prioritu armádním zakázkám než důchodům, nebo vzdělávání... A co bych řekl na ty údajné mezinárodní závazky? Předně, že je to složitější, žádný vynutitelný závazek, kolik že má jít do rozpočtu ministerstva obrany ČR, nemá. Dále, že svět se změnil a investice do vzdělávání, bezpečnosti naší síťové infrastruktury a do sociální soudržnosti společnosti budou mít na obranyschopnost naší země větší vliv, než to, kolik utratíme za Pandury.“

Mladý Pirát dostal za své prohlášení dardy zprava i zleva. Ferjenčíka obvinili z populismu, protože se blíží volby do Evropského parlamentu. Byla mu vytýkána nerozvážnost a idealismus. Politik Michael Canov, který sedí v Senátu za Starosty, sdělil českému tisku, že jeho kolega z Poslanecké sněmovny potřebuje vojnu „jako prase drbání“. Zastání našel jen u poslankyně za ČSSD Aleny Gajdůškové.

„ČR by měla být spíš aktivnější v mírových iniciativách než vydávat obrovské částky na zbrojení. Řekla jsem už loni ve Sněmovně – při projednávání návrhu na zálohované výživné –, že těch potřebných 700 milionů korun na toto opatření by se mohlo převést právě z Ministerstva obrany. Chybějí peníze na děti a seniory. Ministerstvo financí začíná škrtit všechny resorty. Přitom obrana má problém smysluplně a včas vyčerpat svůj současný rozpočet. V tom případě je naprosto nesmyslné skokem peníze na obranu navyšovat. Neříkám, že nemáme plnit své závazky vůči spojencům. O způsobu a čase jejich plnění je však třeba se spojenci jednat, tak abychom dokázali plnit své finanční závazky i vůči vlastním občanům," řekla českým novinářům místopředsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku.

Dobře, tohle českým tiskem proběhlo. Ferjenčíka vymáchali v jeho slovech jako v dehtu. Zkusme se na jeho výrok podívat z jiného úhlu. Souběžně s kritikou Pirátovy osobní pozice k přerozdělování rozpočtových peněz se v tisku objevila šokující zpráva.

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o tři procenta. Podle Českého statistického úřadu šlo o nejvyšší meziroční nárůst od října 2012. Vyšší byly zejména ceny některých potravin, zdražila i elektřina a pohonné hmoty. V březnu byly například brambory v meziročním srovnání dražší téměř o 75 procent, pekárenské výrobky a obiloviny zdražily o 3,3 procenta a máslo o 8,6 procenta. Levnější byly vejce, ovoce a cukr, ve srovnání s únorem ale jejich zlevňování zpomalilo. Zdražily rovněž lihoviny, víno, pivo a tabákové výrobky.

Co za tím stojí? Za zdražování prý může rychlý růst české ekonomiky v loňském roce. A ceny rostou také kvůli inkasu. K růstu cen zhruba polovinou v březnu přispěly ceny související s bydlením. Elektřina byla totiž meziročně dražší o 11,9 procenta, teplo a teplá voda o 4,5 procenta a pohonné hmoty o 2,1 procenta. Analytici ale chlácholí, že v průběhu roku ceny budou klesat. Jisté to ale není. Vláda chystá nové daně , které ceny některého zboží poženou nahoru. A nejen zboží. Zvažuje také zavedení nové digitální daně pro společnosti, jako je Google nebo Facebook, které mají sídla v cizině. Státní pokladničce totiž zoufale chybí prostředky, třeba na růst důchodů.

Teď se objevuje otázka. Neměl by stát rozumněji hospodařit s prostředky? Vypadá to, že Ferjenčíkův názor nebyl až tak zcestný, že? K zdražení se vyjádřil Ivo Pojezný, člen poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Co všechno se nám tiše zdraží? To dnes nikdo nedokáže předvídat. Plánování takřka zmizelo, a tak si můžeme jen přát, aby tato tendence nebyla pravidlem plíživým a nečekaným. Brambory, chleba, máslo, vejce, ale i maso potichu zdražují. Dovozy vytlačují domácí produkci. Mnohdy je zahraniční kvalita na špatné úrovni, hlavně u potravin. Ale nejen u nich. Stát hledá finanční zdroje, zdraží pravděpodobně cigarety, alkohol a Sportka. Nějak mi z té plejády vypadly hrací automaty. Sportka je oproti hráčské vášni na automatech zcela neškodná a rozhodně je pro nás klasikou. Parta lidí se složí a vsadí tiket… - není tím působena závislost, je to spíše touha zkusit štěstí, nežli podlehnout závislosti. Možná se dají získat finance jinak, než zdražováním potravin a léků. Jak? Například zrušením podpory válečných misí NATO," uvedl v komentáři pro Sputnik komunistický poslanec.

